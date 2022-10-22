https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825844455.html
Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона
Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона - РИА Новости, 22.10.2022
Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона
Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о публикации официальным Twitter-аккаунтом Украины сообщения в поддержку Бориса Джонсона... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:34
2022-10-22T07:34
2022-10-22T09:06
в мире
лиз трасс
борис джонсон
украина
великобритания
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о публикации официальным Twitter-аккаунтом Украины сообщения в поддержку Бориса Джонсона на фоне отставки Лиз Трасс.Опубликованное изображение - измененный постер к сериалу "Лучше звоните Солу", на картинке написано "Лучше звоните Борису", а главный герой держит маску экс-премьера Британии. Впоследствии Twitter-аккаунт Украины удалил сообщение, в настоящее время в его ленте подобных сообщений нет.Публикация издания на данную тему вызвала активный читателей в комментариях."Хорошо, я рад, что его (пост. – прим. ред.) удалили. Избрал ли британский народ Зела (Зеленского. – прим. ред.)? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело, решать британцам, по-моему, у нас должны быть всеобщие выборы. Другие могут держаться подальше от этого", - заявил пользователь Mx."Борис дал Украине миллиарды, в то время как шесть тысяч бывших британских военнослужащих сегодня являются бездомными", - напомнил DPWHants."Великобритания - не дойная корова для Украины, это единственная причина, по которой вы хотите вернуть клоуна", - подчеркнул Shirl-Liverpool."Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", - выразил мнение Terri Maadi."Борис более благосклонен к ним, чем к Великобритании", - напомнил Startup."Украина поддерживает Бориса только потому, что думает, что сможет выжать из него больше денег", - добавил Jasale.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории. Как сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.
https://ria.ru/20221021/dzhonson-1825769834.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, украина, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Украина, Великобритания
07:34 22.10.2022 (обновлено: 09:06 22.10.2022)
Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона
Читатели Daily Mail раскритиковали Украину за пост с поддержкой Бориса Джонсона
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.
Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали
на новость о публикации официальным Twitter-аккаунтом Украины сообщения в поддержку Бориса Джонсона на фоне отставки Лиз Трасс.
Опубликованное изображение - измененный постер к сериалу "Лучше звоните Солу", на картинке написано "Лучше звоните Борису", а главный герой держит маску экс-премьера Британии. Впоследствии Twitter-аккаунт Украины удалил сообщение, в настоящее время в его ленте подобных сообщений нет.
Публикация издания на данную тему вызвала активный читателей в комментариях.
"Хорошо, я рад, что его (пост. – прим. ред.) удалили. Избрал ли британский народ Зела (Зеленского. – прим. ред.)? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело, решать британцам, по-моему, у нас должны быть всеобщие выборы. Другие могут держаться подальше от этого", - заявил пользователь Mx.
"Борис дал Украине миллиарды, в то время как шесть тысяч бывших британских военнослужащих сегодня являются бездомными", - напомнил DPWHants.
"Великобритания - не дойная корова для Украины, это единственная причина, по которой вы хотите вернуть клоуна", - подчеркнул Shirl-Liverpool.
"Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", - выразил мнение Terri Maadi.
"Борис более благосклонен к ним, чем к Великобритании", - напомнил Startup.
"Украина поддерживает Бориса только потому, что думает, что сможет выжать из него больше денег", - добавил Jasale.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании
Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории. Как сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.