https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825844455.html

Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона

Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона - РИА Новости, 22.10.2022

Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона

Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о публикации официальным Twitter-аккаунтом Украины сообщения в поддержку Бориса Джонсона... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:34

2022-10-22T07:34

2022-10-22T09:06

в мире

лиз трасс

борис джонсон

украина

великобритания

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о публикации официальным Twitter-аккаунтом Украины сообщения в поддержку Бориса Джонсона на фоне отставки Лиз Трасс.Опубликованное изображение - измененный постер к сериалу "Лучше звоните Солу", на картинке написано "Лучше звоните Борису", а главный герой держит маску экс-премьера Британии. Впоследствии Twitter-аккаунт Украины удалил сообщение, в настоящее время в его ленте подобных сообщений нет.Публикация издания на данную тему вызвала активный читателей в комментариях."Хорошо, я рад, что его (пост. – прим. ред.) удалили. Избрал ли британский народ Зела (Зеленского. – прим. ред.)? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело, решать британцам, по-моему, у нас должны быть всеобщие выборы. Другие могут держаться подальше от этого", - заявил пользователь Mx."Борис дал Украине миллиарды, в то время как шесть тысяч бывших британских военнослужащих сегодня являются бездомными", - напомнил DPWHants."Великобритания - не дойная корова для Украины, это единственная причина, по которой вы хотите вернуть клоуна", - подчеркнул Shirl-Liverpool."Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", - выразил мнение Terri Maadi."Борис более благосклонен к ним, чем к Великобритании", - напомнил Startup."Украина поддерживает Бориса только потому, что думает, что сможет выжать из него больше денег", - добавил Jasale.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории. Как сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, украина, великобритания