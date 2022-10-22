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Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/dnepr-1825845884.html
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:58
2022-10-22T08:18
специальная военная операция на украине
днепр (город)
украина
в мире
днепропетровск
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Пятый".Ранее почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чем сообщали представители власти и местных СМИ."Сообщают о взрывах в Днепре", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".Днепропетровская область Украины на юге и юго-востоке граничит с РФ: Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР.
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днепр (город), украина, в мире, днепропетровск, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Украина, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область
07:58 22.10.2022 (обновлено: 08:18 22.10.2022)
 
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ

Телеканал "Пятый": взрывы прогремели в украинском Днепропетровске

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкДнепр
Днепр - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Пятый".
Ранее почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чем сообщали представители власти и местных СМИ.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 10:36Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
"Сообщают о взрывах в Днепре", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".
Днепропетровская область Украины на юге и юго-востоке граничит с РФ: Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 15:27Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)УкраинаВ миреДнепропетровскДнепропетровская область
 
 
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