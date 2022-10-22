https://ria.ru/20221022/dnepr-1825845884.html
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:58
2022-10-22T07:58
2022-10-22T08:18
специальная военная операция на украине
днепр (город)
украина
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днепропетровск
днепропетровская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Пятый".Ранее почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чем сообщали представители власти и местных СМИ."Сообщают о взрывах в Днепре", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".Днепропетровская область Украины на юге и юго-востоке граничит с РФ: Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР.
https://ria.ru/20221021/kharkov-1825583153.html
https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825697178.html
днепр (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Украина, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область
07:58 22.10.2022 (обновлено: 08:18 22.10.2022)
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ
Телеканал "Пятый": взрывы прогремели в украинском Днепропетровске