https://ria.ru/20221022/dnepr-1825845884.html

Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022

Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:58

2022-10-22T07:58

2022-10-22T08:18

специальная военная операция на украине

днепр (город)

украина

в мире

днепропетровск

днепропетровская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Пятый".Ранее почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чем сообщали представители власти и местных СМИ."Сообщают о взрывах в Днепре", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".Днепропетровская область Украины на юге и юго-востоке граничит с РФ: Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР.

https://ria.ru/20221021/kharkov-1825583153.html

https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825697178.html

днепр (город)

украина

днепропетровск

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), украина, в мире, днепропетровск, днепропетровская область