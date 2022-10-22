https://ria.ru/20221022/britaniya-1825833503.html

СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов

СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов - РИА Новости, 22.10.2022

СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах нового лидера партии и... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T01:30

2022-10-22T01:30

2022-10-22T01:42

в мире

риши сунак

борис джонсон

пенни мордонт

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах нового лидера партии и премьер-министра страны, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в штабе политика.Согласно подсчетам телеканала, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона публично поддержали 47 парламентариев, а лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт на данный момент добилась поддержки 19 однопартийцев из парламента.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. К нынешнему моменту о выдвижении своей кандидатуры объявила только Мордонт.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/trass-1825641317.html

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в мире, риши сунак, борис джонсон, пенни мордонт, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии