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СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов - РИА Новости, 22.10.2022
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СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов
СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах нового лидера партии и... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:30
2022-10-22T01:42
в мире
риши сунак
борис джонсон
пенни мордонт
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах нового лидера партии и премьер-министра страны, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в штабе политика.Согласно подсчетам телеканала, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона публично поддержали 47 парламентариев, а лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт на данный момент добилась поддержки 19 однопартийцев из парламента.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. К нынешнему моменту о выдвижении своей кандидатуры объявила только Мордонт.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/trass-1825641317.html
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в мире, риши сунак, борис джонсон, пенни мордонт, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Борис Джонсон, Пенни Мордонт, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
01:30 22.10.2022 (обновлено: 01:42 22.10.2022)
 
СМИ: экс-глава минфина Британии Сунак получил поддержку 100 консерваторов

Sky News: Сунак получил нужную поддержку для участия в выборах премьер-министра страны

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах нового лидера партии и премьер-министра страны, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в штабе политика.
Согласно подсчетам телеканала, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона публично поддержали 47 парламентариев, а лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт на данный момент добилась поддержки 19 однопартийцев из парламента.
Риши Сунак и Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:13
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии
Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. К нынешнему моменту о выдвижении своей кандидатуры объявила только Мордонт.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:12В мире
Политолог назвала провалом деятельность Трасс на посту премьера Британии
 
В миреРиши СунакБорис ДжонсонПенни МордонтВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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