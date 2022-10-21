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В аэропорту Алма-Аты у пассажира взорвалось зарядное устройство - РИА Новости, 21.10.2022
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Туризм
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В аэропорту Алма-Аты у пассажира взорвалось зарядное устройство
В аэропорту Алма-Аты у пассажира взорвалось зарядное устройство - РИА Новости, 21.10.2022
В аэропорту Алма-Аты у пассажира взорвалось зарядное устройство
Зарядное устройство (power bank) взорвалось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты при прохождении досмотра, сообщил комитет гражданской авиации (КГА)... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:57
2022-10-21T13:57
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АСТАНА, 21 окт - РИА Новости. Зарядное устройство (power bank) взорвалось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты при прохождении досмотра, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.По данным ведомства, инцидент произошел в среду."При прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира Т.М., вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы — Бишкек авиакомпании Эйр Астана, произошло возгорание портативного зарядного устройства (Powerbank)", - говорится в сообщении.Судя по видео с камер наблюдения, которое распространила пресс-служба, зарядное устройство прожгло карман куртки пассажира и упало на пол, мужчина не пострадал.Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендовала пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании, консультироваться, а также при прохождении регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств."Согласно технической инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые Power bank) должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например, заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол", - информирует комитет. Когда литиевые батареи перевозятся в качестве груза, они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции технической инструкции ИКАО.
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алма-ата, казахстан, бишкек, международная организация гражданской авиации, эйр астана, туризм, новости - туризм
Туризм, Алма-Ата, Казахстан, Бишкек, Международная организация гражданской авиации, Эйр Астана, Туризм, Новости - Туризм
13:57 21.10.2022
 
В аэропорту Алма-Аты у пассажира взорвалось зарядное устройство

При прохождении досмотра в аэропорту Алма-Аты в кармане у пассажира взорвался power bank

© Кадр записи камеры наблюденияВзрыв зарядного устройства в сумке пассажира в аэропорту Алма-Аты
Взрыв зарядного устройства в сумке пассажира в аэропорту Алма-Аты
© Кадр записи камеры наблюдения
Взрыв зарядного устройства в сумке пассажира в аэропорту Алма-Аты
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АСТАНА, 21 окт - РИА Новости. Зарядное устройство (power bank) взорвалось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты при прохождении досмотра, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду.
"При прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира Т.М., вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы — Бишкек авиакомпании Эйр Астана, произошло возгорание портативного зарядного устройства (Powerbank)", - говорится в сообщении.
Судя по видео с камер наблюдения, которое распространила пресс-служба, зарядное устройство прожгло карман куртки пассажира и упало на пол, мужчина не пострадал.
Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендовала пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании, консультироваться, а также при прохождении регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств.
"Согласно технической инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые Power bank) должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например, заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол", - информирует комитет. Когда литиевые батареи перевозятся в качестве груза, они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции технической инструкции ИКАО.
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ТуризмАлма-АтаКазахстанБишкекМеждународная организация гражданской авиацииЭйр АстанаТуризмНовости - Туризм
 
 
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