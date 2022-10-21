В аэропорту Алма-Аты у пассажира взорвалось зарядное устройство
При прохождении досмотра в аэропорту Алма-Аты в кармане у пассажира взорвался power bank
© Кадр записи камеры наблюденияВзрыв зарядного устройства в сумке пассажира в аэропорту Алма-Аты
© Кадр записи камеры наблюдения
Взрыв зарядного устройства в сумке пассажира в аэропорту Алма-Аты
АСТАНА, 21 окт - РИА Новости. Зарядное устройство (power bank) взорвалось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты при прохождении досмотра, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду.
"При прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира Т.М., вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы — Бишкек авиакомпании Эйр Астана, произошло возгорание портативного зарядного устройства (Powerbank)", - говорится в сообщении.
Судя по видео с камер наблюдения, которое распространила пресс-служба, зарядное устройство прожгло карман куртки пассажира и упало на пол, мужчина не пострадал.
Авиационная администрация Казахстана настоятельно рекомендовала пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании, консультироваться, а также при прохождении регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств.
"Согласно технической инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые Power bank) должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например, заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол", - информирует комитет. Когда литиевые батареи перевозятся в качестве груза, они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции технической инструкции ИКАО.