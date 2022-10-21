https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825697178.html

СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области слышны звуки взрывов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:27

2022-10-21T15:27

2022-10-21T16:03

специальная военная операция на украине

киевская область

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Киевской области слышны звуки взрывов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.Как позднее заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, это связано с действиями саперов."Взрывы, которые могли быть слышны в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги, — плановая работа саперов", — написал он в Telegram-канале.Власти многих регионов Украины объявили воздушную тревогу.Российские Вооруженные силы с начала минувшей недели наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября.Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

киевская область

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киевская область