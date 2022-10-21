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Правительство утвердило план интеграции вузов новых регионов - РИА Новости, 21.10.2022
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Правительство утвердило план интеграции вузов новых регионов
Правительство утвердило план интеграции вузов новых регионов - РИА Новости, 21.10.2022
Правительство утвердило план интеграции вузов новых регионов
Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по интеграции НИИ и вузов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:41
2022-10-21T20:41
россия
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
херсонская область
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по интеграции НИИ и вузов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в российское научно-образовательное пространство, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России."Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по интеграции НИИ и вузов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в российское научно-образовательное пространство. Все образовательные программы вузов новых субъектов страны будут приведены в соответствие с требованиями российских образовательных стандартов высшего образования. Студентам, освоившим актуализированные образовательные программы, будут выдаваться дипломы по образцам, установленным приказами Минобрнауки России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках плана первоочередных мер министерство запустило серию мероприятий по методическому сопровождению перехода вузов новых регионов на российское законодательство в сфере образования."В настоящее время идет разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования и науки, в связи с принятием в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После их издания вузы новых территорий будут осуществлять образовательную деятельность в соответствии с российским законодательством об образовании", — цитирует пресс-служба министерства слова директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Татьяны Рябко.Добавляется, что отдельное внимание участников было уделено системе методической поддержки и сопровождения реализации образовательных программ. Сегодня по каждой укрупненной группе специальностей и направлений подготовки ее оказывают 9 координационных советов по областям образования и 58 федеральных учебно-методических объединений.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20221018/vuz-1824819231.html
https://ria.ru/20221011/minobrnauki-1822975864.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
херсонская область
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
20:41 21.10.2022
 
Правительство утвердило план интеграции вузов новых регионов

Правительство утвердило план интеграции вузов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по интеграции НИИ и вузов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в российское научно-образовательное пространство, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России.
"Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по интеграции НИИ и вузов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в российское научно-образовательное пространство. Все образовательные программы вузов новых субъектов страны будут приведены в соответствие с требованиями российских образовательных стандартов высшего образования. Студентам, освоившим актуализированные образовательные программы, будут выдаваться дипломы по образцам, установленным приказами Минобрнауки России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках плана первоочередных мер министерство запустило серию мероприятий по методическому сопровождению перехода вузов новых регионов на российское законодательство в сфере образования.
"В настоящее время идет разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования и науки, в связи с принятием в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После их издания вузы новых территорий будут осуществлять образовательную деятельность в соответствии с российским законодательством об образовании", — цитирует пресс-служба министерства слова директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Татьяны Рябко.
Добавляется, что отдельное внимание участников было уделено системе методической поддержки и сопровождения реализации образовательных программ. Сегодня по каждой укрупненной группе специальностей и направлений подготовки ее оказывают 9 координационных советов по областям образования и 58 федеральных учебно-методических объединений.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьОбразование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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