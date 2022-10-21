https://ria.ru/20221021/vstrecha-1825666405.html
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах - РИА Новости, 21.10.2022
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:59
2022-10-21T13:59
2022-10-21T13:59
россия
госдума рф
николай панков
олег морозов
министерство обороны рф (минобороны рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.Дума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных."Была договоренность, что мы при необходимости будем встречаться с Минобороны, общаться по телефону, чтобы не было каких-то недостатков в информации... Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их", - подчеркнул собеседник агентства, говоря о прошедшей встрече.Конкретную дату следующего собрания в закрытом формате с представителями оборонного ведомства не обсуждали и не назначали, уточнил он.Накануне глава комитета Думы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что ГД при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах.Ранее Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.
https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, николай панков, олег морозов, министерство обороны рф (минобороны рф), политика
Россия, Госдума РФ, Николай Панков, Олег Морозов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Политика
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
Госдума и Минобороны договорились при необходимости проводить встречи в закрытых форматах
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.
Дума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым
вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.
"Была договоренность, что мы при необходимости будем встречаться с Минобороны, общаться по телефону, чтобы не было каких-то недостатков в информации... Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их", - подчеркнул собеседник агентства, говоря о прошедшей встрече.
Конкретную дату следующего собрания в закрытом формате с представителями оборонного ведомства не обсуждали и не назначали, уточнил он.
Накануне глава комитета Думы по контролю Олег Морозов
сообщил РИА Новости, что ГД при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ
, в том числе в закрытых форматах.
Ранее Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.