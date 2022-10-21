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Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах - РИА Новости, 21.10.2022
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Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах - РИА Новости, 21.10.2022
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:59
2022-10-21T13:59
россия
госдума рф
николай панков
олег морозов
министерство обороны рф (минобороны рф)
политика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.Дума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных."Была договоренность, что мы при необходимости будем встречаться с Минобороны, общаться по телефону, чтобы не было каких-то недостатков в информации... Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их", - подчеркнул собеседник агентства, говоря о прошедшей встрече.Конкретную дату следующего собрания в закрытом формате с представителями оборонного ведомства не обсуждали и не назначали, уточнил он.Накануне глава комитета Думы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что ГД при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах.Ранее Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.
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россия, госдума рф, николай панков, олег морозов, министерство обороны рф (минобороны рф), политика
Россия, Госдума РФ, Николай Панков, Олег Морозов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Политика
13:59 21.10.2022
 
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах

Госдума и Минобороны договорились при необходимости проводить встречи в закрытых форматах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.
Дума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.
"Была договоренность, что мы при необходимости будем встречаться с Минобороны, общаться по телефону, чтобы не было каких-то недостатков в информации... Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их", - подчеркнул собеседник агентства, говоря о прошедшей встрече.
Конкретную дату следующего собрания в закрытом формате с представителями оборонного ведомства не обсуждали и не назначали, уточнил он.
Накануне глава комитета Думы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что ГД при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах.
Ранее Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.
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