https://ria.ru/20221021/vstrecha-1825666405.html

Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах

Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах - РИА Новости, 21.10.2022

Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах

Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:59

2022-10-21T13:59

2022-10-21T13:59

россия

госдума рф

николай панков

олег морозов

министерство обороны рф (минобороны рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума и Минобороны РФ договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости и для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.Дума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных."Была договоренность, что мы при необходимости будем встречаться с Минобороны, общаться по телефону, чтобы не было каких-то недостатков в информации... Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их", - подчеркнул собеседник агентства, говоря о прошедшей встрече.Конкретную дату следующего собрания в закрытом формате с представителями оборонного ведомства не обсуждали и не назначали, уточнил он.Накануне глава комитета Думы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что ГД при необходимости усилит взаимодействие с Минобороны РФ, в том числе в закрытых форматах.Ранее Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты в связи с законодательным обеспечением спецоперации.

https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, николай панков, олег морозов, министерство обороны рф (минобороны рф), политика