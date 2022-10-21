https://ria.ru/20221021/velikobritaniya-1825546912.html

Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии

Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии - РИА Новости, 21.10.2022

Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:45

2022-10-21T07:45

2022-10-21T07:59

в мире

борис джонсон

лиз трасс

риши сунак

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет слишком рискованно из-за парламентского расследования в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон. Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он все еще очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер все еще находится под следствием за ложь парламенту о приеме гостей на Даунинг-стрит 10, поэтому это слишком рискованно для консерваторов - выбрать его сейчас", - сказал он РИА Новости.Члены Консервативной партии скорее всего выберут одного человека среди парламентариев-однопартийцев, так как это самый быстрый и простой способ назначить лидера. Альтернативой является выбор двух кандидатов и проведение голосования среди тори по всей стране - это более сложный процесс, в котором никто не будет заинтересован второй раз, полагает Коул.Эксперт выразил мнение, что есть три возможных кандидата на пост лидера партии и премьер-министра: экс-глава минфина Риши Сунак, лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава МВД Суэлла Браверман.По словам Коула, лучшим кандидатом является Браверман, которая раньше также занимала пост генерального прокурора. Она очень тверда в своей иммиграционной политике и хочет значительно ограничить въезд мигрантам в Британию, хотя сама является дочерью мигрантов, что в этом случае играет ей на руку. Браверман также подала в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности, обвинив Трасс в нарушении обещаний избирателям, что также может помочь ей выбиться вперед в состязании за кресло премьера, полагает эксперт.Сунак, по его мнению, также является прекрасным политиком. Он проиграл Трасс в прошлой выборной гонке с небольшим отставанием - 40% против 60%, поэтому вполне может стать новым главой правительства. Сунак был хорошим министром финансов, однако он миллионер, что не очень вписывается в идеальный образ Консервативной партии – он богат и будет вызывать зависть людей, считает Коул.Мордонт тоже является сильным кандидатом и может победить, хотя некоторые тори и считают, что она может не справиться. Она хорошо выражает свою позицию и имеет хорошие инстинкты, необходимые в политике. К тому же она очень популярна, несмотря на отсутствие большого послужного списка, отметил Коул.Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.

https://ria.ru/20221020/petitsiya-1825522755.html

https://ria.ru/20221020/protsedura-1825518158.html

https://ria.ru/20221021/otstavka-1825532728.html

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