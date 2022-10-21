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Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии - РИА Новости, 21.10.2022
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Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии
Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии - РИА Новости, 21.10.2022
Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T07:45
2022-10-21T07:59
в мире
борис джонсон
лиз трасс
риши сунак
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет слишком рискованно из-за парламентского расследования в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон. Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он все еще очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер все еще находится под следствием за ложь парламенту о приеме гостей на Даунинг-стрит 10, поэтому это слишком рискованно для консерваторов - выбрать его сейчас", - сказал он РИА Новости.Члены Консервативной партии скорее всего выберут одного человека среди парламентариев-однопартийцев, так как это самый быстрый и простой способ назначить лидера. Альтернативой является выбор двух кандидатов и проведение голосования среди тори по всей стране - это более сложный процесс, в котором никто не будет заинтересован второй раз, полагает Коул.Эксперт выразил мнение, что есть три возможных кандидата на пост лидера партии и премьер-министра: экс-глава минфина Риши Сунак, лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава МВД Суэлла Браверман.По словам Коула, лучшим кандидатом является Браверман, которая раньше также занимала пост генерального прокурора. Она очень тверда в своей иммиграционной политике и хочет значительно ограничить въезд мигрантам в Британию, хотя сама является дочерью мигрантов, что в этом случае играет ей на руку. Браверман также подала в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности, обвинив Трасс в нарушении обещаний избирателям, что также может помочь ей выбиться вперед в состязании за кресло премьера, полагает эксперт.Сунак, по его мнению, также является прекрасным политиком. Он проиграл Трасс в прошлой выборной гонке с небольшим отставанием - 40% против 60%, поэтому вполне может стать новым главой правительства. Сунак был хорошим министром финансов, однако он миллионер, что не очень вписывается в идеальный образ Консервативной партии – он богат и будет вызывать зависть людей, считает Коул.Мордонт тоже является сильным кандидатом и может победить, хотя некоторые тори и считают, что она может не справиться. Она хорошо выражает свою позицию и имеет хорошие инстинкты, необходимые в политике. К тому же она очень популярна, несмотря на отсутствие большого послужного списка, отметил Коул.Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.
https://ria.ru/20221020/petitsiya-1825522755.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, риши сунак, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
07:45 21.10.2022 (обновлено: 07:59 21.10.2022)
 
Эксперт рассказал, кто мог бы быть лучшим кандидатом в премьеры Британии

Европейский чиновник Коул: лучшим кандидатом в премьеры Британии мог бы быть Джонсон

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет слишком рискованно из-за парламентского расследования в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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"Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон. Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он все еще очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер все еще находится под следствием за ложь парламенту о приеме гостей на Даунинг-стрит 10, поэтому это слишком рискованно для консерваторов - выбрать его сейчас", - сказал он РИА Новости.
Члены Консервативной партии скорее всего выберут одного человека среди парламентариев-однопартийцев, так как это самый быстрый и простой способ назначить лидера. Альтернативой является выбор двух кандидатов и проведение голосования среди тори по всей стране - это более сложный процесс, в котором никто не будет заинтересован второй раз, полагает Коул.
Эксперт выразил мнение, что есть три возможных кандидата на пост лидера партии и премьер-министра: экс-глава минфина Риши Сунак, лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава МВД Суэлла Браверман.
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По словам Коула, лучшим кандидатом является Браверман, которая раньше также занимала пост генерального прокурора. Она очень тверда в своей иммиграционной политике и хочет значительно ограничить въезд мигрантам в Британию, хотя сама является дочерью мигрантов, что в этом случае играет ей на руку. Браверман также подала в отставку спустя менее чем два месяца пребывания в должности, обвинив Трасс в нарушении обещаний избирателям, что также может помочь ей выбиться вперед в состязании за кресло премьера, полагает эксперт.
Сунак, по его мнению, также является прекрасным политиком. Он проиграл Трасс в прошлой выборной гонке с небольшим отставанием - 40% против 60%, поэтому вполне может стать новым главой правительства. Сунак был хорошим министром финансов, однако он миллионер, что не очень вписывается в идеальный образ Консервативной партии – он богат и будет вызывать зависть людей, считает Коул.
Мордонт тоже является сильным кандидатом и может победить, хотя некоторые тори и считают, что она может не справиться. Она хорошо выражает свою позицию и имеет хорошие инстинкты, необходимые в политике. К тому же она очень популярна, несмотря на отсутствие большого послужного списка, отметил Коул.
Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.
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