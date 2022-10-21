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В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия - РИА Новости, 21.10.2022
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В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия
В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия - РИА Новости, 21.10.2022
В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия
Ультрасовременную для отечественного вагоностроения продукцию из алюминия начали выпускать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:05
2022-10-21T18:05
республика мордовия
экономика
технологии
артем здунов
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Ультрасовременную для отечественного вагоностроения продукцию из алюминия начали выпускать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона."Двадцать первого октября на саранской площадке завода "Рузхиммаш" компания "РМ Рейл" презентовала две модели подвижного состава из алюминия - для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Новая продукция - это совершенно новая страница для вагоностроения страны. Подвижной состав из алюминиевых сплавов был сделан в короткие сроки. Освоение уникальных компетенций позволило "Рузхиммашу" стать первым сертифицированным производителем в России", - говорится в сообщении.Как отметил присутствовавший на презентации новой продукции глава Мордовии Артем Здунов, "РМ Рейл" - надежный партнер республики по многим вопросам – производственным, экономическим и социальным. "Полгода назад вагон-хоппер (бункерный грузовой вагон для перевозки сыпучих грузов) из алюминиевого сплава уже был нам презентован, и вот снова - две новые модели - вагон и контейнеры для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Это говорит о том, что в самое неординарное время предприятие занимается инновациями, разработками, чувствует рынок. На заводе есть фабрика умений, идет постоянная подготовка кадров. Я считаю, это большой успех – каждые полгода выпускать новые модели", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Генеральный директор "РМ Рейл" Максим Тевс подчеркнул, что компания продолжает расширять применение инновационных алюминиевых сплавов в вагоностроении, производя подвижной состав, гарантирующий максимальную эффективность и надежность в эксплуатации. "За текущий год мы разработали и изготовили три новых модели продукции из алюминиевых сплавов. Эти решения позволяют снизить затраты на перевозку грузов и полностью отвечают запросам на обновление парка грузового подвижного состава в России. Мы уверены, что наши разработки будут по достоинству оценены рынком", - приводятся в сообщении слова Тевса.
https://ria.ru/20220812/mordoviya-1809295562.html
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экономика, технологии, артем здунов, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Экономика, Технологии, Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия
18:05 21.10.2022
 
В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия

На "Рузхиммаше" начали выпускать уникальные для России вагоны и контейнеры из алюминия

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Ультрасовременную для отечественного вагоностроения продукцию из алюминия начали выпускать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
"Двадцать первого октября на саранской площадке завода "Рузхиммаш" компания "РМ Рейл" презентовала две модели подвижного состава из алюминия - для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Новая продукция - это совершенно новая страница для вагоностроения страны. Подвижной состав из алюминиевых сплавов был сделан в короткие сроки. Освоение уникальных компетенций позволило "Рузхиммашу" стать первым сертифицированным производителем в России", - говорится в сообщении.
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Как отметил присутствовавший на презентации новой продукции глава Мордовии Артем Здунов, "РМ Рейл" - надежный партнер республики по многим вопросам – производственным, экономическим и социальным. "Полгода назад вагон-хоппер (бункерный грузовой вагон для перевозки сыпучих грузов) из алюминиевого сплава уже был нам презентован, и вот снова - две новые модели - вагон и контейнеры для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Это говорит о том, что в самое неординарное время предприятие занимается инновациями, разработками, чувствует рынок. На заводе есть фабрика умений, идет постоянная подготовка кадров. Я считаю, это большой успех – каждые полгода выпускать новые модели", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Генеральный директор "РМ Рейл" Максим Тевс подчеркнул, что компания продолжает расширять применение инновационных алюминиевых сплавов в вагоностроении, производя подвижной состав, гарантирующий максимальную эффективность и надежность в эксплуатации. "За текущий год мы разработали и изготовили три новых модели продукции из алюминиевых сплавов. Эти решения позволяют снизить затраты на перевозку грузов и полностью отвечают запросам на обновление парка грузового подвижного состава в России. Мы уверены, что наши разработки будут по достоинству оценены рынком", - приводятся в сообщении слова Тевса.
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Республика МордовияЭкономикаТехнологииАртем ЗдуновРоссияРеспублика Мордовия
 
 
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