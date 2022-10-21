В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия
На "Рузхиммаше" начали выпускать уникальные для России вагоны и контейнеры из алюминия
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Ультрасовременную для отечественного вагоностроения продукцию из алюминия начали выпускать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
"Двадцать первого октября на саранской площадке завода "Рузхиммаш" компания "РМ Рейл" презентовала две модели подвижного состава из алюминия - для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Новая продукция - это совершенно новая страница для вагоностроения страны. Подвижной состав из алюминиевых сплавов был сделан в короткие сроки. Освоение уникальных компетенций позволило "Рузхиммашу" стать первым сертифицированным производителем в России", - говорится в сообщении.
Как отметил присутствовавший на презентации новой продукции глава Мордовии Артем Здунов, "РМ Рейл" - надежный партнер республики по многим вопросам – производственным, экономическим и социальным. "Полгода назад вагон-хоппер (бункерный грузовой вагон для перевозки сыпучих грузов) из алюминиевого сплава уже был нам презентован, и вот снова - две новые модели - вагон и контейнеры для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Это говорит о том, что в самое неординарное время предприятие занимается инновациями, разработками, чувствует рынок. На заводе есть фабрика умений, идет постоянная подготовка кадров. Я считаю, это большой успех – каждые полгода выпускать новые модели", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Генеральный директор "РМ Рейл" Максим Тевс подчеркнул, что компания продолжает расширять применение инновационных алюминиевых сплавов в вагоностроении, производя подвижной состав, гарантирующий максимальную эффективность и надежность в эксплуатации. "За текущий год мы разработали и изготовили три новых модели продукции из алюминиевых сплавов. Эти решения позволяют снизить затраты на перевозку грузов и полностью отвечают запросам на обновление парка грузового подвижного состава в России. Мы уверены, что наши разработки будут по достоинству оценены рынком", - приводятся в сообщении слова Тевса.