https://ria.ru/20221021/vagony-1825770706.html

В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия

В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия - РИА Новости, 21.10.2022

В Мордовии начали выпускать вагоны и контейнеры из алюминия

Ультрасовременную для отечественного вагоностроения продукцию из алюминия начали выпускать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:05

2022-10-21T18:05

2022-10-21T18:05

республика мордовия

экономика

технологии

артем здунов

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Ультрасовременную для отечественного вагоностроения продукцию из алюминия начали выпускать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона."Двадцать первого октября на саранской площадке завода "Рузхиммаш" компания "РМ Рейл" презентовала две модели подвижного состава из алюминия - для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Новая продукция - это совершенно новая страница для вагоностроения страны. Подвижной состав из алюминиевых сплавов был сделан в короткие сроки. Освоение уникальных компетенций позволило "Рузхиммашу" стать первым сертифицированным производителем в России", - говорится в сообщении.Как отметил присутствовавший на презентации новой продукции глава Мордовии Артем Здунов, "РМ Рейл" - надежный партнер республики по многим вопросам – производственным, экономическим и социальным. "Полгода назад вагон-хоппер (бункерный грузовой вагон для перевозки сыпучих грузов) из алюминиевого сплава уже был нам презентован, и вот снова - две новые модели - вагон и контейнеры для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа. Это говорит о том, что в самое неординарное время предприятие занимается инновациями, разработками, чувствует рынок. На заводе есть фабрика умений, идет постоянная подготовка кадров. Я считаю, это большой успех – каждые полгода выпускать новые модели", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Генеральный директор "РМ Рейл" Максим Тевс подчеркнул, что компания продолжает расширять применение инновационных алюминиевых сплавов в вагоностроении, производя подвижной состав, гарантирующий максимальную эффективность и надежность в эксплуатации. "За текущий год мы разработали и изготовили три новых модели продукции из алюминиевых сплавов. Эти решения позволяют снизить затраты на перевозку грузов и полностью отвечают запросам на обновление парка грузового подвижного состава в России. Мы уверены, что наши разработки будут по достоинству оценены рынком", - приводятся в сообщении слова Тевса.

https://ria.ru/20220812/mordoviya-1809295562.html

https://ria.ru/20220713/musor-1802249352.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, артем здунов, россия, республика мордовия