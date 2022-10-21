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Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании
Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022
Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании
Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьера, а поддержит кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:19
2022-10-21T14:19
2022-10-21T14:28
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лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьера, а поддержит кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона.Накануне премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в этой должности в британской истории. Затем появились сообщения, что свою кандидатуру на выборы может выдвинуть Джонсон, который 7 июля заявил об уходе с должности главы Консервативной партии после массовой отставки членов кабмина и критики в свой адрес."Я хотел бы официально заявить, что не буду выдвигать свое имя в качестве кандидата. Я имею честь быть министром обороны Соединенного Королевства, и текущая угроза требует стабильности на посту", - написал Уоллес в Twitter.Согласно телеканалу Sky News, министр дал понять, что скорее всего поддержит кандидатуру Джонсона.
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в мире, авто, борис джонсон, великобритания, бен уоллес, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Авто, Борис Джонсон, Великобритания, Бен Уоллес, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
14:19 21.10.2022 (обновлено: 14:28 21.10.2022)
Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании
Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Британии, а поддержит Джонсона