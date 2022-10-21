https://ria.ru/20221021/uolles-1825672711.html

Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании

Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022

Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьера, а поддержит кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:19

2022-10-21T14:19

2022-10-21T14:28

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьера, а поддержит кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона.Накануне премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в этой должности в британской истории. Затем появились сообщения, что свою кандидатуру на выборы может выдвинуть Джонсон, который 7 июля заявил об уходе с должности главы Консервативной партии после массовой отставки членов кабмина и критики в свой адрес."Я хотел бы официально заявить, что не буду выдвигать свое имя в качестве кандидата. Я имею честь быть министром обороны Соединенного Королевства, и текущая угроза требует стабильности на посту", - написал Уоллес в Twitter.Согласно телеканалу Sky News, министр дал понять, что скорее всего поддержит кандидатуру Джонсона.

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