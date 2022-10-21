15:53 21.10.2022 (обновлено: 17:08 21.10.2022)
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
Путин подписал указ об образовании совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции постановляю: образовать координационный совет при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - говорится в документе.
Согласно указу, в состав координационного совета вошли председатель правительства Михаил Мишустин в роли председателя координационного совета, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в роли заместителя председателя совета, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в роли заместителя председателя совета, директор ФСБ РФ Александр Бортников, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель ФНС России Даниил Егоров, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр МВД РФ Владимир Колокольцев, глава МЧС России Александр Куренков, начальник ГУСПа Александр Линец, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, вице-премьер Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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