https://ria.ru/20221021/ukaz-1825708483.html

Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии

Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии - РИА Новости, 21.10.2022

Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:53

2022-10-21T15:53

2022-10-21T17:08

вооруженные силы рф

безопасность

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e6afdbd8cef8af44ecd12057364d40fb.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Документ опубликован на официальном портале правовой информации."В целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции постановляю: образовать координационный совет при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - говорится в документе.Согласно указу, в состав координационного совета вошли председатель правительства Михаил Мишустин в роли председателя координационного совета, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в роли заместителя председателя совета, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в роли заместителя председателя совета, директор ФСБ РФ Александр Бортников, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель ФНС России Даниил Егоров, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр МВД РФ Владимир Колокольцев, глава МЧС России Александр Куренков, начальник ГУСПа Александр Линец, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, вице-премьер Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия