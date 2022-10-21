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В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу - РИА Новости, 21.10.2022
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу
Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет китайское издание... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:10
2022-10-21T03:10
2022-10-21T03:10
в мире
лиз трасс
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китай
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет китайское издание Global Times.Издание добавляет, что Великобритания известна как основатель западной демократии, и хотя у нее должен был быть богатый практический опыт, кажется, что она беспомощна в решении новых проблем в сложных условиях."Отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны", — заявил газете Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.Он также добавил, что "традиционный набор политических решений и институтов", присутствующих в Великобритании, не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается страна.Для Британии сейчас единственным возможным решением этих проблем является постоянная замена "премьер-министров", отметил Цуй.Автор заключил, что замена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе.Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.
https://ria.ru/20221021/pushkov-1825535504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/trass-1825513131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания, китай, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Китай, Отставка Трасс с поста премьера Британии
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу
GT: отставка Трасс показала, что старая западная демократия не может решить новые проблемы
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет
китайское издание Global Times.
"Этот драматический поворот в ее политической жизни также можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии неспособна решить возникающие новые проблемы", — говорится в статье.
Издание добавляет, что Великобритания известна как основатель западной демократии, и хотя у нее должен был быть богатый практический опыт, кажется, что она беспомощна в решении новых проблем в сложных условиях.
"Отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны", — заявил газете Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.
Он также добавил, что "традиционный набор политических решений и институтов", присутствующих в Великобритании, не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается страна.
Для Британии сейчас единственным возможным решением этих проблем является постоянная замена "премьер-министров", отметил Цуй.
"Любому новому лидеру трудно решать проблемы в краткосрочной перспективе, и тот, кто придет на смену Трасс, может столкнуться со всевозможными трудностями и также совершать ошибки", — считает он.
Автор заключил, что замена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе.
Вчера Лиз Трасс
заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак
и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт
, и даже ее предшественник Борис Джонсон
. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.