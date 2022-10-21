Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/udar-1825538265.html
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу - РИА Новости, 21.10.2022
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу
Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет китайское издание... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:10
2022-10-21T03:10
в мире
лиз трасс
великобритания
китай
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825537962_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_8f3119be508272d03fb85e8a8d80ca33.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет китайское издание Global Times.Издание добавляет, что Великобритания известна как основатель западной демократии, и хотя у нее должен был быть богатый практический опыт, кажется, что она беспомощна в решении новых проблем в сложных условиях."Отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны", — заявил газете Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.Он также добавил, что "традиционный набор политических решений и институтов", присутствующих в Великобритании, не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается страна.Для Британии сейчас единственным возможным решением этих проблем является постоянная замена "премьер-министров", отметил Цуй.Автор заключил, что замена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе.Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.
https://ria.ru/20221021/pushkov-1825535504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/trass-1825513131.html
великобритания
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825537962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9863d18553e143698ab1e6f5264eb49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, великобритания, китай, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Китай, Отставка Трасс с поста премьера Британии
03:10 21.10.2022
 
В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу

GT: отставка Трасс показала, что старая западная демократия не может решить новые проблемы

© AFP 2022 / DANIEL LEALТрасс сообщает от уходе с поста премьер-министра Британии
Трасс сообщает от уходе с поста премьер-министра Британии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
Трасс сообщает от уходе с поста премьер-министра Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет китайское издание Global Times.

"Этот драматический поворот в ее политической жизни также можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии неспособна решить возникающие новые проблемы", — говорится в статье.

Издание добавляет, что Великобритания известна как основатель западной демократии, и хотя у нее должен был быть богатый практический опыт, кажется, что она беспомощна в решении новых проблем в сложных условиях.
"Отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны", — заявил газете Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
01:32
Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс
Он также добавил, что "традиционный набор политических решений и институтов", присутствующих в Великобритании, не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается страна.
Для Британии сейчас единственным возможным решением этих проблем является постоянная замена "премьер-министров", отметил Цуй.

"Любому новому лидеру трудно решать проблемы в краткосрочной перспективе, и тот, кто придет на смену Трасс, может столкнуться со всевозможными трудностями и также совершать ошибки", — считает он.

Автор заключил, что замена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе.
Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 21:05В мире
"Убила королеву, разрушила экономику". В Twitter шутят над отставкой Трасс
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияКитайОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала