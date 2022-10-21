https://ria.ru/20221021/udar-1825538265.html

В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу

В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу - РИА Новости, 21.10.2022

В Китае рассказали, как отставка Трасс ударила по Западу

Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет китайское издание... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T03:10

2022-10-21T03:10

2022-10-21T03:10

в мире

лиз трасс

великобритания

китай

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Самое короткое в истории Великобритании премьерство Трасс показало, что старая западная демократия не может решить новые проблемы, пишет китайское издание Global Times.Издание добавляет, что Великобритания известна как основатель западной демократии, и хотя у нее должен был быть богатый практический опыт, кажется, что она беспомощна в решении новых проблем в сложных условиях."Отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны", — заявил газете Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.Он также добавил, что "традиционный набор политических решений и институтов", присутствующих в Великобритании, не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается страна.Для Британии сейчас единственным возможным решением этих проблем является постоянная замена "премьер-министров", отметил Цуй.Автор заключил, что замена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе.Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.

https://ria.ru/20221021/pushkov-1825535504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/trass-1825513131.html

великобритания

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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