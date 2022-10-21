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В Таджикистане завершились учения ОДКБ

В Таджикистане завершились учения ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022

В Таджикистане завершились учения ОДКБ

Учения "Рубеж-2022" Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона (ЦАР) коллективной безопасности... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:33

2022-10-21T09:33

2022-10-21T09:33

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Учения "Рубеж-2022" Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона (ЦАР) коллективной безопасности завершились в Таджикистане, сообщает обьединенный пресс-центр учений ОДКБ в пятницу.По информации пресс-центра, практические действия учений развернулись на полигоне "Харбмайдон" неподалеку от границы с Афганистаном, их темой стала подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ."Открыли финальный розыгрыш действия российских штурмовиков Су-25, переброшенных из Киргизии в Таджикистан. Экипажи, действуя на предельно малой высоте, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24", – сообщается в релизе.Как уточнили в ОДКБ, совместная артиллерийская группировка подразделений Центрального военного округа и Министерства обороны Таджикистана остановила продвижение главных сил "боевиков" вглубь территории государства – члена ОДКБ.Также с закрытых огневых позиций подразделения, вооруженные 120-миллиметровыми минометами 2Б11, осколочно-фугасными минами уничтожили укрывшиеся в складках местности скопления живой силы "противника" на дальности более 2000 метров.Группировка армейской авиации Центрального военного округа и Министерства обороны Таджикистана обеспечила контрнаступление главных сил КСБР ЦАР. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 обеспечили непрерывное нанесение ракетных ударов по скоплению боевиков, отмечает пресс-центр."Для задержания продвижения "боевиков", оказания психологического давления на их боевые порядки подразделениями инженерных войск во взаимодействии с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты осуществлен подрыв огненного вала протяженностью 500 метров", – сообщили также в ОДКБ.В завершение розыгрыша подразделения специального назначения провели операцию по освобождению захваченного "боевиками" населенного пункта.В практических действиях на полигоне "Харбмайдон" приняли участие воинские контингенты государств Центральноазиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, в общей сложности около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной и спецтехники. Основу российского контингента составили военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы, добавили в пресс-центре.

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Кадры заключительного этапа учений "Рубеж-2022" в Таджикистане В Таджикистане, на полигоне Харбмайдон начался финальный этап учений ОДКБ "Рубеж-2022". 2022-10-21T09:33 true PT0M20S

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Варвара Скокшина

таджикистан, цар, афганистан, одкб, су-25, ми-24, в мире