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Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022
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Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ
Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении Коллективных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:24
2022-10-21T08:24
таджикистан
киргизия
одкб
су-25
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (ЦАР) "Рубеж-2022", сообщает в пятницу объединенный пресс-центр учений ОДКБ."Звено штурмовиков Су-25 Российской Федерации на предельно малой высоте в 200 метров выполнило боевой разворот и с пикирования нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24 по колоннам техники "боевиков". Разведку целей обеспечили самолеты-разведчики Л-39 военно-воздушных сил Республики Таджикистан", – говорится в сообщении.По информации пресс-центра, практические действия учений развернулись на полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана, в них принимают участие воинские контингенты государств – членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников – около 1 тысячи человек и свыше 300 единиц военной и спецтехники.
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таджикистан, киргизия, одкб, су-25, безопасность
Таджикистан, Киргизия, ОДКБ, Су-25, Безопасность
08:24 21.10.2022
 
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ в Таджикистане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Штурмовики Су-25 ВКС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (ЦАР) "Рубеж-2022", сообщает в пятницу объединенный пресс-центр учений ОДКБ.
"Звено штурмовиков Су-25 Российской Федерации на предельно малой высоте в 200 метров выполнило боевой разворот и с пикирования нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24 по колоннам техники "боевиков". Разведку целей обеспечили самолеты-разведчики Л-39 военно-воздушных сил Республики Таджикистан", – говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, практические действия учений развернулись на полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана, в них принимают участие воинские контингенты государств – членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников – около 1 тысячи человек и свыше 300 единиц военной и спецтехники.
Кадры заключительного этапа учений Рубеж-2022 в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:23
В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ
 
ТаджикистанКиргизияОДКБСу-25Безопасность
 
 
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