https://ria.ru/20221021/ucheniya-1825551538.html
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ
Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении Коллективных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:24
2022-10-21T08:24
2022-10-21T08:24
таджикистан
киргизия
одкб
су-25
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (ЦАР) "Рубеж-2022", сообщает в пятницу объединенный пресс-центр учений ОДКБ."Звено штурмовиков Су-25 Российской Федерации на предельно малой высоте в 200 метров выполнило боевой разворот и с пикирования нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24 по колоннам техники "боевиков". Разведку целей обеспечили самолеты-разведчики Л-39 военно-воздушных сил Республики Таджикистан", – говорится в сообщении.По информации пресс-центра, практические действия учений развернулись на полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана, в них принимают участие воинские контингенты государств – членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников – около 1 тысячи человек и свыше 300 единиц военной и спецтехники.
https://ria.ru/20221021/ucheniya-1825551393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, киргизия, одкб, су-25, безопасность
Таджикистан, Киргизия, ОДКБ, Су-25, Безопасность
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ в Таджикистане