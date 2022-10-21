https://ria.ru/20221021/ucheniya-1825551538.html

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по "боевикам" на учениях ОДКБ

Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении Коллективных... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:24

2022-10-21T08:24

2022-10-21T08:24

таджикистан

киргизия

одкб

су-25

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Российские штурмовики Су-25, переброшенные из Киргизии в Таджикистан, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам боевиков на учении Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (ЦАР) "Рубеж-2022", сообщает в пятницу объединенный пресс-центр учений ОДКБ."Звено штурмовиков Су-25 Российской Федерации на предельно малой высоте в 200 метров выполнило боевой разворот и с пикирования нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами НАР-С-24 по колоннам техники "боевиков". Разведку целей обеспечили самолеты-разведчики Л-39 военно-воздушных сил Республики Таджикистан", – говорится в сообщении.По информации пресс-центра, практические действия учений развернулись на полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана, в них принимают участие воинские контингенты государств – членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников – около 1 тысячи человек и свыше 300 единиц военной и спецтехники.

https://ria.ru/20221021/ucheniya-1825551393.html

таджикистан

киргизия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, киргизия, одкб, су-25, безопасность