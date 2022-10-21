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В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022
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В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ
В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022
В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ
На юге Таджикистана на полигоне Харб Майдон стартовала заключительная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:23
2022-10-21T09:03
таджикистан
афганистан
душанбе
одкб
в мире
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ХАРБ МАЙДОН (Таджикистан), 21 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. На юге Таджикистана на полигоне Харб Майдон стартовала заключительная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022", передает корреспондент РИА Новости.По легенде учений, 600 вооруженных террористов на заминированных джихад-мобилях прорвали госграницу из Афганистана для того, чтобы заблокировать юг Таджикистана и дать возможность подхода более крупных соединений террористов и в дальнейшем выйти к Душанбе, и захватили в заложники жителей двух высокогорных селений.Предполагается, что пограничники запросили помощь у Объединённого штаба ОДКБ и в бой вступили подразделения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона при поддержке боевой авиации и артиллерии. Используя сложный рельеф местности военные выполнили свою задачу по отражению атаки "террористов", "уничтожив" их и освободив "заложников".В учениях принимают участие порядка 1000 военнослужащих, 300 единиц боевой техники.
https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html
таджикистан
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Кадры заключительного этапа учений "Рубеж-2022" в Таджикистане
В Таджикистане, на полигоне Харбмайдон начался финальный этап учений ОДКБ "Рубеж-2022".
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таджикистан, афганистан, душанбе, одкб, в мире
Таджикистан, Афганистан, Душанбе, ОДКБ, В мире
08:23 21.10.2022 (обновлено: 09:03 21.10.2022)
 
В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ

В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ "Рубеж-2022"

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ХАРБ МАЙДОН (Таджикистан), 21 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. На юге Таджикистана на полигоне Харб Майдон стартовала заключительная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022", передает корреспондент РИА Новости.
По легенде учений, 600 вооруженных террористов на заминированных джихад-мобилях прорвали госграницу из Афганистана для того, чтобы заблокировать юг Таджикистана и дать возможность подхода более крупных соединений террористов и в дальнейшем выйти к Душанбе, и захватили в заложники жителей двух высокогорных селений.
Предполагается, что пограничники запросили помощь у Объединённого штаба ОДКБ и в бой вступили подразделения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона при поддержке боевой авиации и артиллерии. Используя сложный рельеф местности военные выполнили свою задачу по отражению атаки "террористов", "уничтожив" их и освободив "заложников".
В учениях принимают участие порядка 1000 военнослужащих, 300 единиц боевой техники.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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