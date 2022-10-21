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В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ

В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ - РИА Новости, 21.10.2022

В Таджикистане начался заключительный этап учений ОДКБ

На юге Таджикистана на полигоне Харб Майдон стартовала заключительная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:23

2022-10-21T08:23

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ХАРБ МАЙДОН (Таджикистан), 21 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. На юге Таджикистана на полигоне Харб Майдон стартовала заключительная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022", передает корреспондент РИА Новости.По легенде учений, 600 вооруженных террористов на заминированных джихад-мобилях прорвали госграницу из Афганистана для того, чтобы заблокировать юг Таджикистана и дать возможность подхода более крупных соединений террористов и в дальнейшем выйти к Душанбе, и захватили в заложники жителей двух высокогорных селений.Предполагается, что пограничники запросили помощь у Объединённого штаба ОДКБ и в бой вступили подразделения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона при поддержке боевой авиации и артиллерии. Используя сложный рельеф местности военные выполнили свою задачу по отражению атаки "террористов", "уничтожив" их и освободив "заложников".В учениях принимают участие порядка 1000 военнослужащих, 300 единиц боевой техники.

https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html

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Кадры заключительного этапа учений "Рубеж-2022" в Таджикистане В Таджикистане, на полигоне Харбмайдон начался финальный этап учений ОДКБ "Рубеж-2022". 2022-10-21T08:23 true PT0M20S

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Варвара Скокшина

таджикистан, афганистан, душанбе, одкб, в мире