Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыло планы Маска по увольнению сотрудников Twitter - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/twitter-1825535707.html
СМИ раскрыло планы Маска по увольнению сотрудников Twitter
СМИ раскрыло планы Маска по увольнению сотрудников Twitter - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ раскрыло планы Маска по увольнению сотрудников Twitter
Предприниматель Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения, но масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка сорвется, пишет... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T01:38
2022-10-21T01:40
в мире
технологии
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7abc7a83e721b6f4fb84273e95915c57.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения, но масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка сорвется, пишет газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы.В ближайшее время сервис микроблогов может за 44 миллиарда долларов приобрести предприниматель Илон Маск. По данным издания, он уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысячи сотрудников.Масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка Маска с Twitter сорвется. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство компании к концу 2023 года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на 800 миллионов долларов, что означает уход почти четверти сотрудников. Компания также планирует провести значительные сокращения своей инфраструктуры, включая центры обработки данных.Специалист по анализу данных Эдвина Чена заявил, что предложенные Маском сокращения "невообразимы" и подвергнут пользователей Twitter риску взлома и доступа к оскорбительным материалам, таким как детская порнография.
https://ria.ru/20221020/ssha-1825255831.html
https://ria.ru/20221019/ssha-1825106684.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_d76656d71d2f0171c83cfd2215e89114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
01:38 21.10.2022 (обновлено: 01:40 21.10.2022)
 
СМИ раскрыло планы Маска по увольнению сотрудников Twitter

Washington Post: Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения, но масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка сорвется, пишет газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы.
В ближайшее время сервис микроблогов может за 44 миллиарда долларов приобрести предприниматель Илон Маск. По данным издания, он уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысячи сотрудников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 02:10
Маск раскритиковал действия ФРС США по повышению учетных ставок
Масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка Маска с Twitter сорвется. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство компании к концу 2023 года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на 800 миллионов долларов, что означает уход почти четверти сотрудников. Компания также планирует провести значительные сокращения своей инфраструктуры, включая центры обработки данных.
Специалист по анализу данных Эдвина Чена заявил, что предложенные Маском сокращения "невообразимы" и подвергнут пользователей Twitter риску взлома и доступа к оскорбительным материалам, таким как детская порнография.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 14:24
Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины
 
В миреТехнологииИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала