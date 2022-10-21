https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой - РИА Новости, 21.10.2022
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой
Аналитики национальной системы бронирования выяснили, как изменится рынок отечественного туризма, какие направления выбирают для отдыха россияне на... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:07
2022-10-21T14:07
2022-10-21T14:07
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
адлер
сочи
отдых в россии
минск
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Аналитики национальной системы бронирования выяснили, как изменится рынок отечественного туризма, какие направления выбирают для отдыха россияне на осенне-зимний период 2022-2023, сообщает Bronevik.com (входит в МТС Travel).По словам экспертов, количество бронирований в сентябре этого года оказалось вдвое выше, чем годом ранее. Связано это как с трендом на внутренний туризм, так и с продолжением сезона отпусков — в число самых популярных городов вошли курортные Адлер и Сочи. "В конце месяца мы также отметили рост бронирований в странах ближнего зарубежья, среди которых в настоящее время лидирует Белоруссия", – говорит исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко. По ее словам, спрос на объекты размещения в начале ноября уже увеличился более чем в три раза в годовом сопоставлении. Это связано также с последним этапом туристического кешбэка. Бронирования были совершены в среднем более чем за месяц до въезда, что указывает на участие россиян в программе.На жилье во время ноябрьских выходных соотечественники тратят в среднем 12 300 рублей, что на треть меньше, чем в прошлом году. Марина Гончаренко уточняет, что сказался рост сегмента бюджетных объектов размещения и желание путешественников сэкономить на отдыхе."Сроки планирования поездок, по нашим наблюдениям, сокращаются, а спонтанные бронирования за несколько дней до заселения становятся распространенной практикой", – уточняет эксперт.Если говорить о текущей ситуации, то число броней на осенне-зимний сезон 2022-2023 увеличилось в компании на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В списке топ-направлений – Москва, Санкт-Петербург и Казань. Если говорить о регионах, то это Краснодарский край, Татарстан и Подмосковье.Наиболее популярными местами для отдыха в зимний период остаются Красноярский край и Новосибирская область, а также горнолыжные курорты в Краснодарском крае (Красная Поляна, Азиш-Тау, Роза Хутор).
https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825411900.html
https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодарский край, адлер, сочи, отдых в россии, минск, туристы, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Адлер, Сочи, отдых в России, Минск, туристы, куда можно лететь, куда поехать
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой
Bronevik.com: на отдых в этом сезоне россияне едут в Москву, Петербург, Краснодарский край
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Аналитики национальной системы бронирования выяснили, как изменится рынок отечественного туризма, какие направления выбирают для отдыха россияне на осенне-зимний период 2022-2023, сообщает Bronevik.com (входит в МТС Travel).
По словам экспертов, количество бронирований в сентябре этого года оказалось вдвое выше, чем годом ранее. Связано это как с трендом на внутренний туризм, так и с продолжением сезона отпусков — в число самых популярных городов вошли курортные Адлер
и Сочи
.
"В конце месяца мы также отметили рост бронирований в странах ближнего зарубежья, среди которых в настоящее время лидирует Белоруссия", – говорит исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко.
По ее словам, спрос на объекты размещения в начале ноября уже увеличился более чем в три раза в годовом сопоставлении. Это связано также с последним этапом туристического кешбэка. Бронирования были совершены в среднем более чем за месяц до въезда, что указывает на участие россиян в программе.
На жилье во время ноябрьских выходных соотечественники тратят в среднем 12 300 рублей, что на треть меньше, чем в прошлом году. Марина Гончаренко уточняет, что сказался рост сегмента бюджетных объектов размещения и желание путешественников сэкономить на отдыхе.
"Сроки планирования поездок, по нашим наблюдениям, сокращаются, а спонтанные бронирования за несколько дней до заселения становятся распространенной практикой", – уточняет эксперт.
Если говорить о текущей ситуации, то число броней на осенне-зимний сезон 2022-2023 увеличилось в компании на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В списке топ-направлений – Москва
, Санкт-Петербург
и Казань
. Если говорить о регионах, то это Краснодарский край
, Татарстан и Подмосковье
.
Наиболее популярными местами для отдыха в зимний период остаются Красноярский край
и Новосибирская область
, а также горнолыжные курорты в Краснодарском крае (Красная Поляна
, Азиш-Тау, Роза Хутор).