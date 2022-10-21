https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой - РИА Новости, 21.10.2022

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой

Аналитики национальной системы бронирования выяснили, как изменится рынок отечественного туризма, какие направления выбирают для отдыха россияне на... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:07

2022-10-21T14:07

2022-10-21T14:07

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Аналитики национальной системы бронирования выяснили, как изменится рынок отечественного туризма, какие направления выбирают для отдыха россияне на осенне-зимний период 2022-2023, сообщает Bronevik.com (входит в МТС Travel).По словам экспертов, количество бронирований в сентябре этого года оказалось вдвое выше, чем годом ранее. Связано это как с трендом на внутренний туризм, так и с продолжением сезона отпусков — в число самых популярных городов вошли курортные Адлер и Сочи. "В конце месяца мы также отметили рост бронирований в странах ближнего зарубежья, среди которых в настоящее время лидирует Белоруссия", – говорит исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко. По ее словам, спрос на объекты размещения в начале ноября уже увеличился более чем в три раза в годовом сопоставлении. Это связано также с последним этапом туристического кешбэка. Бронирования были совершены в среднем более чем за месяц до въезда, что указывает на участие россиян в программе.На жилье во время ноябрьских выходных соотечественники тратят в среднем 12 300 рублей, что на треть меньше, чем в прошлом году. Марина Гончаренко уточняет, что сказался рост сегмента бюджетных объектов размещения и желание путешественников сэкономить на отдыхе."Сроки планирования поездок, по нашим наблюдениям, сокращаются, а спонтанные бронирования за несколько дней до заселения становятся распространенной практикой", – уточняет эксперт.Если говорить о текущей ситуации, то число броней на осенне-зимний сезон 2022-2023 увеличилось в компании на 91 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В списке топ-направлений – Москва, Санкт-Петербург и Казань. Если говорить о регионах, то это Краснодарский край, Татарстан и Подмосковье.Наиболее популярными местами для отдыха в зимний период остаются Красноярский край и Новосибирская область, а также горнолыжные курорты в Краснодарском крае (Красная Поляна, Азиш-Тау, Роза Хутор).

https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825411900.html

https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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