https://ria.ru/20221021/tseny-1825592165.html
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2022
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:08
2022-10-21T11:08
2022-10-21T11:08
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Только 24% отмечают рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, еще неделей ранее его отмечали 28%. Цены на мясо и птицу также стали отмечать реже - 36% на прошлой неделе против 34% на этой. Рост цен на яйца отметил только 21% опрошенных, на молоко и молочную продукцию - 30%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 21% респондентов. Сахар - по мнению 25%. Реже всего отмечают рост цен на алкоголь - только в 11% случаев.Рост цен на хозтовары также стали отмечать реже. На моющие средства - 21% против 27% неделей ранее, на средства личной гигиены - 20% против 24% неделей ранее. Рост цен на одежду и обувь заметили 23% опрошенных, на электронику, бытовую технику и стройматериалы - 19%, на лекарства - 15%. Рост цен на бензин отметили только 15% респондентов, неделей ранее их было 20%.Число тех, кто заметил рост цен на услуги ЖКХ также снизился за неделю с 27% до 22%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 22% до 17%, услуг пассажирского транспорта - с 15% до 10%, бытовых - с 16% до 11%.Опрос "ФОМнибус" проводился 14-16 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
https://ria.ru/20221021/retsessiya-1825553252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос
Опрос ФОМ показал, что россияне стали реже отмечать рост цен на продукты
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, свидетельствуют
результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Только 24% отмечают рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, еще неделей ранее его отмечали 28%. Цены на мясо и птицу также стали отмечать реже - 36% на прошлой неделе против 34% на этой. Рост цен на яйца отметил только 21% опрошенных, на молоко и молочную продукцию - 30%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 21% респондентов. Сахар - по мнению 25%. Реже всего отмечают рост цен на алкоголь - только в 11% случаев.
Рост цен на хозтовары также стали отмечать реже. На моющие средства - 21% против 27% неделей ранее, на средства личной гигиены - 20% против 24% неделей ранее. Рост цен на одежду и обувь заметили 23% опрошенных, на электронику, бытовую технику и стройматериалы - 19%, на лекарства - 15%. Рост цен на бензин отметили только 15% респондентов, неделей ранее их было 20%.
Число тех, кто заметил рост цен на услуги ЖКХ также снизился за неделю с 27% до 22%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 22% до 17%, услуг пассажирского транспорта - с 15% до 10%, бытовых - с 16% до 11%.
Опрос "ФОМнибус
" проводился 14-16 октября в 53 субъектах РФ
, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.