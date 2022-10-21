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Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2022
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Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2022
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:08
2022-10-21T11:08
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Только 24% отмечают рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, еще неделей ранее его отмечали 28%. Цены на мясо и птицу также стали отмечать реже - 36% на прошлой неделе против 34% на этой. Рост цен на яйца отметил только 21% опрошенных, на молоко и молочную продукцию - 30%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 21% респондентов. Сахар - по мнению 25%. Реже всего отмечают рост цен на алкоголь - только в 11% случаев.Рост цен на хозтовары также стали отмечать реже. На моющие средства - 21% против 27% неделей ранее, на средства личной гигиены - 20% против 24% неделей ранее. Рост цен на одежду и обувь заметили 23% опрошенных, на электронику, бытовую технику и стройматериалы - 19%, на лекарства - 15%. Рост цен на бензин отметили только 15% респондентов, неделей ранее их было 20%.Число тех, кто заметил рост цен на услуги ЖКХ также снизился за неделю с 27% до 22%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 22% до 17%, услуг пассажирского транспорта - с 15% до 10%, бытовых - с 16% до 11%.Опрос "ФОМнибус" проводился 14-16 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
11:08 21.10.2022
 
Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, показал опрос

Опрос ФОМ показал, что россияне стали реже отмечать рост цен на продукты

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россияне стали реже отмечать рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Только 24% отмечают рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, еще неделей ранее его отмечали 28%. Цены на мясо и птицу также стали отмечать реже - 36% на прошлой неделе против 34% на этой. Рост цен на яйца отметил только 21% опрошенных, на молоко и молочную продукцию - 30%. Макаронные изделия и крупы подорожали, по мнению 21% респондентов. Сахар - по мнению 25%. Реже всего отмечают рост цен на алкоголь - только в 11% случаев.
Рост цен на хозтовары также стали отмечать реже. На моющие средства - 21% против 27% неделей ранее, на средства личной гигиены - 20% против 24% неделей ранее. Рост цен на одежду и обувь заметили 23% опрошенных, на электронику, бытовую технику и стройматериалы - 19%, на лекарства - 15%. Рост цен на бензин отметили только 15% респондентов, неделей ранее их было 20%.
Число тех, кто заметил рост цен на услуги ЖКХ также снизился за неделю с 27% до 22%, тех, кто заметил увеличение стоимости медицинских услуг - с 22% до 17%, услуг пассажирского транспорта - с 15% до 10%, бытовых - с 16% до 11%.
Опрос "ФОМнибус" проводился 14-16 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
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ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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