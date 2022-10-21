https://ria.ru/20221021/trud-1825649181.html

Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин

Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2022

Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин

Ситуация на рынке труда в России в целом стабильна, однако в Магаданской области достаточно высокий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:24

2022-10-21T13:24

2022-10-21T13:35

россия

владимир путин

экономика

сергей носов

магаданская область

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России в целом стабильна, однако в Магаданской области достаточно высокий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Носовым, также отметив снижение темпов строительства в области."В целом, ситуация ровная - увеличение валового регионального продукта...промышленное производство растет, очень хороший инвестиционные проекты...сельхозпроизводство на уровне находится с учетом климатических особенностей, уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране. Но в то же время, я смотрю, стройка немножко припала у вас, не очень понятно почему, что это такое, откуда. Или есть объективные вещи? Расскажете...и, честно говоря, что неожиданно, уровень безработицы достаточно высокий", - сказал Путин."В целом по стране у нас на рынке труда все стабильно. Но почему-то у вас выше, чем в среднем по России - 59 место на 1 августа", - добавил он.

https://ria.ru/20221010/rossiya-1822680235.html

россия

магаданская область

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россия, владимир путин, экономика, сергей носов, магаданская область