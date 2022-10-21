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Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2022
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Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин
Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2022
Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин
Ситуация на рынке труда в России в целом стабильна, однако в Магаданской области достаточно высокий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:24
2022-10-21T13:35
россия
владимир путин
экономика
сергей носов
магаданская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России в целом стабильна, однако в Магаданской области достаточно высокий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Носовым, также отметив снижение темпов строительства в области."В целом, ситуация ровная - увеличение валового регионального продукта...промышленное производство растет, очень хороший инвестиционные проекты...сельхозпроизводство на уровне находится с учетом климатических особенностей, уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране. Но в то же время, я смотрю, стройка немножко припала у вас, не очень понятно почему, что это такое, откуда. Или есть объективные вещи? Расскажете...и, честно говоря, что неожиданно, уровень безработицы достаточно высокий", - сказал Путин."В целом по стране у нас на рынке труда все стабильно. Но почему-то у вас выше, чем в среднем по России - 59 место на 1 августа", - добавил он.
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россия, владимир путин, экономика, сергей носов, магаданская область
Россия, Владимир Путин, Экономика, Сергей Носов, Магаданская область
13:24 21.10.2022 (обновлено: 13:35 21.10.2022)
 
Ситуация на рынке труда в России стабильная, заявил Путин

Путин: ситуация на рынке труда в России стабильна, но в Магадане высокая безработица

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России в целом стабильна, однако в Магаданской области достаточно высокий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Носовым, также отметив снижение темпов строительства в области.
"В целом, ситуация ровная - увеличение валового регионального продукта...промышленное производство растет, очень хороший инвестиционные проекты...сельхозпроизводство на уровне находится с учетом климатических особенностей, уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране. Но в то же время, я смотрю, стройка немножко припала у вас, не очень понятно почему, что это такое, откуда. Или есть объективные вещи? Расскажете...и, честно говоря, что неожиданно, уровень безработицы достаточно высокий", - сказал Путин.
"В целом по стране у нас на рынке труда все стабильно. Но почему-то у вас выше, чем в среднем по России - 59 место на 1 августа", - добавил он.
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РоссияВладимир ПутинЭкономикаСергей НосовМагаданская область
 
 
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