https://ria.ru/20221021/teroborona-1825595071.html
Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов
Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов - РИА Новости, 21.10.2022
Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов
Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:21
2022-10-21T11:21
2022-10-21T11:21
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей картаполов
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Картаполов в пятницу встретился с волонтерами "Единой России" в Петербурге."Что касается получения звания и статуса ветеранов боевых действий, то… это зависит от того, какие задачи они будут выполнять. Одно дело – тоже важное – где-то стоять и охранять условный мост… при этом не находясь под… огневым воздействием, и совсем другое… дело вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении. Поэтому… это все будет очень внимательно изучаться, и те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно получат статус ветерана боевых действий", - сказал он журналистам.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей картаполов, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
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Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов
Картаполов: участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов