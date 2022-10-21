https://ria.ru/20221021/teroborona-1825595071.html

Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов

Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов - РИА Новости, 21.10.2022

Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов

Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:21

2022-10-21T11:21

2022-10-21T11:21

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей картаполов

госдума рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Картаполов в пятницу встретился с волонтерами "Единой России" в Петербурге."Что касается получения звания и статуса ветеранов боевых действий, то… это зависит от того, какие задачи они будут выполнять. Одно дело – тоже важное – где-то стоять и охранять условный мост… при этом не находясь под… огневым воздействием, и совсем другое… дело вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении. Поэтому… это все будет очень внимательно изучаться, и те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно получат статус ветерана боевых действий", - сказал он журналистам.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей картаполов, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр