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Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/teroborona-1825595071.html
Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов
Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов - РИА Новости, 21.10.2022
Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов
Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:21
2022-10-21T11:21
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей картаполов
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Картаполов в пятницу встретился с волонтерами "Единой России" в Петербурге."Что касается получения звания и статуса ветеранов боевых действий, то… это зависит от того, какие задачи они будут выполнять. Одно дело – тоже важное – где-то стоять и охранять условный мост… при этом не находясь под… огневым воздействием, и совсем другое… дело вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении. Поэтому… это все будет очень внимательно изучаться, и те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно получат статус ветерана боевых действий", - сказал он журналистам.
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безопасность, андрей картаполов, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:21 21.10.2022
 
Участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов

Картаполов: участники теробороны, выполняющие боевые задачи, получат статус ветеранов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне в Волгоградской области
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре на полигоне в Волгоградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов в пятницу встретился с волонтерами "Единой России" в Петербурге.
"Что касается получения звания и статуса ветеранов боевых действий, то… это зависит от того, какие задачи они будут выполнять. Одно дело – тоже важное – где-то стоять и охранять условный мост… при этом не находясь под… огневым воздействием, и совсем другое… дело вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении. Поэтому… это все будет очень внимательно изучаться, и те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно получат статус ветерана боевых действий", - сказал он журналистам.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей КартаполовГосдума РФЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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