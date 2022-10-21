https://ria.ru/20221021/tayvan-1825733517.html
США делают из Тайваня анти-Китай по примеру Украины, заявил эксперт
США делают из Тайваня анти-Китай по примеру Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 21.10.2022
США делают из Тайваня анти-Китай по примеру Украины, заявил эксперт
США пытаются сделать из Тайваня такой же "анти-Китай", как из Украины была сделана "анти-Россия", считает российский эксперт, руководитель Экспертного совета... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:46
2022-10-21T16:46
2022-10-21T16:46
в мире
китай
тайвань
сша
юрий тавровский
си цзиньпин
нэнси пелоси
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США пытаются сделать из Тайваня такой же "анти-Китай", как из Украины была сделана "анти-Россия", считает российский эксперт, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский."Сейчас в мире идет холодная война – Запад, объединившись вокруг США, ведет борьбу против непокорных стран, которые проводят самостоятельную политику (прежде всего, Россия и Китай). Сложились два фронта этой глобальной холодной войны – западный (на Украине)… второй фронт холодной войны – восточный", - заявил Тавровский на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".По его оценке, окончательно "восточный фронт" холодной войны сложился в 2017 году, после 19-го съезда КПК."Началась холодная война против Китая. Началась она с торговых санкций (тогдашнего президента США Дональда) Трампа… Началось накачивание оружием Тайваня, активнейшее подталкивание тайваньских властей, сепаратистски настроенных, к пересечению последней красной черты – к провозглашению суверенитета", - рассказал эксперт.Он напомнил, что до 2017-2018 годов, "когда Трамп начал свою провокационную политику в отношении Тайваня подталкивания к сепаратизму", у Китая и Тайваня были "потрясающие отношения". Тогда взаимная торговля составляла около 200 миллиардов долларов в год. В такую же сумму оцениваются капиталовложения Тайваня на материке. Около миллиона тайваньцев живут и работают на материке."И была незначительная группа этих политиканов из правящей (на Тайване) Демократической прогрессивной партии. Все они являются либо выпускниками американских вузов, либо подготовлены в филиалах американских вузов на Тайване. Им удалось за годы правления этой партии обработать молодежь. Примерно также, как обрабатывали на Украине молодежь в антирусском духе и воспитали русских, готовых убивать русских. На Тайване идет такая же работа, когда китайцев хотят заставить быть готовыми убивать китайцев. На Тайване проводится политика десинизации (декитаизации, - ред.). Например, в школах тайваньских собираются уже в ближайшие годы перейти на обучение на английском языке. С Тайваня собираются вывезти коллекции императорского дворца Гугун в Японию и США. То есть идет эта линия, как Украине было, что "Украина – це не Россия". А на Тайване они хотят "це не Китай", - рассказал эксперт.По его оценке, Китай делает все возможное, чтобы "не поддаться на провокацию, не втянуться в открытое противостояние с тайваньскими сепаратистами"."Но все будет зависеть от тайваньской верхушки – насколько успешно удастся американцам подтолкнуть их к этому фатальному шагу. Я больше надеюсь на мирное решение, о котором говорил Си Цзиньпин", - заявил российский китаист.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824361151.html
https://ria.ru/20221020/tayvan-1825372725.html
https://ria.ru/20221020/tayvan-1825271214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, юрий тавровский, си цзиньпин, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Юрий Тавровский, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси
США делают из Тайваня анти-Китай по примеру Украины, заявил эксперт
Эксперт: США делают из Тайваня анти-Китай, как из Украины была создана анти-Россия
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США пытаются сделать из Тайваня такой же "анти-Китай", как из Украины была сделана "анти-Россия", считает российский эксперт, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский.
"Сейчас в мире идет холодная война – Запад, объединившись вокруг США, ведет борьбу против непокорных стран, которые проводят самостоятельную политику (прежде всего, Россия
и Китай
). Сложились два фронта этой глобальной холодной войны – западный (на Украине)… второй фронт холодной войны – восточный", - заявил Тавровский на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
По его оценке, окончательно "восточный фронт" холодной войны сложился в 2017 году, после 19-го съезда КПК.
"Началась холодная война против Китая. Началась она с торговых санкций (тогдашнего президента США Дональда) Трампа… Началось накачивание оружием Тайваня, активнейшее подталкивание тайваньских властей, сепаратистски настроенных, к пересечению последней красной черты – к провозглашению суверенитета", - рассказал эксперт.
Он напомнил, что до 2017-2018 годов, "когда Трамп начал свою провокационную политику в отношении Тайваня подталкивания к сепаратизму", у Китая и Тайваня были "потрясающие отношения". Тогда взаимная торговля составляла около 200 миллиардов долларов в год. В такую же сумму оцениваются капиталовложения Тайваня на материке. Около миллиона тайваньцев живут и работают на материке.
"И была незначительная группа этих политиканов из правящей (на Тайване) Демократической прогрессивной партии. Все они являются либо выпускниками американских вузов, либо подготовлены в филиалах американских вузов на Тайване. Им удалось за годы правления этой партии обработать молодежь. Примерно также, как обрабатывали на Украине молодежь в антирусском духе и воспитали русских, готовых убивать русских. На Тайване идет такая же работа, когда китайцев хотят заставить быть готовыми убивать китайцев. На Тайване проводится политика десинизации (декитаизации, - ред.). Например, в школах тайваньских собираются уже в ближайшие годы перейти на обучение на английском языке. С Тайваня собираются вывезти коллекции императорского дворца Гугун в Японию
и США. То есть идет эта линия, как Украине было, что "Украина – це не Россия". А на Тайване они хотят "це не Китай", - рассказал эксперт.
По его оценке, Китай делает все возможное, чтобы "не поддаться на провокацию, не втянуться в открытое противостояние с тайваньскими сепаратистами".
"Но все будет зависеть от тайваньской верхушки – насколько успешно удастся американцам подтолкнуть их к этому фатальному шагу. Я больше надеюсь на мирное решение, о котором говорил Си Цзиньпин
", - заявил российский китаист.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.