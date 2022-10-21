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Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку - РИА Новости, 21.10.2022
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку
Таиланд решил использовать энергетический кризис в Европе для привлечения туристов и планирует запустить специальную рекламную кампанию для желающих "убежать от РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:39
2022-10-21T19:39
2022-10-21T19:42
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
европа
китай
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Таиланд решил использовать энергетический кризис в Европе для привлечения туристов и планирует запустить специальную рекламную кампанию для желающих "убежать от холодной зимы и растущих расходов на электричество и отопление", сообщает АТОР. Туриндустрия королевства быстро восстанавливается после снятия ковидных ограничений. В отсутствие гостей из Китая ставка делается на европейцев. Привлечь их этой зимой Таиланд собирается теплым климатом.Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн сообщил, что страна надеется на десять миллионов туристических прибытий из-за рубежа до конца года. Это может принести в казну 39,3 миллиарда долларов.Чтобы ускорить турпоток, TAT запустит специальную рекламную кампанию "Всегда тепло". Она ориентирована на гостей, которые ищут возможности провести зиму не в холодах. Целевая аудитория — европейцы.Таким образом Таиланд присоединится к Турции, Египту и Тунису, также предлагающих путешественникам свои курорты для теплой зимовки."Вместо того, чтобы оплачивать большие счета за электроэнергию, вы должны отключить отопление и поехать в Таиланд" — так в турецкой туристической прессе, внимательно следящей за конкурентами, передают содержание основного посыла кампании.В ТАТ, впрочем, дополнительно подчеркивают, что в названии рекламной кампании слово "тепло" относится не только к погоде, но также и к местному гостеприимству.
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таиланд
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, европа, китай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Европа, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
19:39 21.10.2022 (обновлено: 19:42 21.10.2022)
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку
Таиланд планирует запустить рекламную кампанию, приглашая иностранных туристов на зимовку
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Таиланд решил использовать энергетический кризис в Европе для привлечения туристов и планирует запустить специальную рекламную кампанию для желающих "убежать от холодной зимы и растущих расходов на электричество и отопление", сообщает
АТОР.
Туриндустрия королевства быстро восстанавливается после снятия ковидных ограничений. В отсутствие гостей из Китая
ставка делается на европейцев. Привлечь их этой зимой Таиланд собирается теплым климатом.
Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн сообщил, что страна надеется на десять миллионов туристических прибытий из-за рубежа до конца года. Это может принести в казну 39,3 миллиарда долларов.
Чтобы ускорить турпоток, TAT запустит специальную рекламную кампанию "Всегда тепло". Она ориентирована на гостей, которые ищут возможности провести зиму не в холодах. Целевая аудитория — европейцы.
Таким образом Таиланд присоединится
к Турции
, Египту
и Тунису
, также предлагающих путешественникам свои курорты для теплой зимовки.
"Вместо того, чтобы оплачивать большие счета за электроэнергию, вы должны отключить отопление и поехать в Таиланд" — так в турецкой туристической прессе, внимательно следящей за конкурентами, передают содержание основного посыла кампании.
В ТАТ, впрочем, дополнительно подчеркивают, что в названии рекламной кампании слово "тепло" относится не только к погоде, но также и к местному гостеприимству.