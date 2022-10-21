Рейтинг@Mail.ru
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221021/tailand-1825778918.html
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку - РИА Новости, 21.10.2022
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку
Таиланд решил использовать энергетический кризис в Европе для привлечения туристов и планирует запустить специальную рекламную кампанию для желающих "убежать от РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:39
2022-10-21T19:42
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
европа
китай
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_726e858f4b117a504c0aaa09462cdaef.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Таиланд решил использовать энергетический кризис в Европе для привлечения туристов и планирует запустить специальную рекламную кампанию для желающих "убежать от холодной зимы и растущих расходов на электричество и отопление", сообщает АТОР. Туриндустрия королевства быстро восстанавливается после снятия ковидных ограничений. В отсутствие гостей из Китая ставка делается на европейцев. Привлечь их этой зимой Таиланд собирается теплым климатом.Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн сообщил, что страна надеется на десять миллионов туристических прибытий из-за рубежа до конца года. Это может принести в казну 39,3 миллиарда долларов.Чтобы ускорить турпоток, TAT запустит специальную рекламную кампанию "Всегда тепло". Она ориентирована на гостей, которые ищут возможности провести зиму не в холодах. Целевая аудитория — европейцы.Таким образом Таиланд присоединится к Турции, Египту и Тунису, также предлагающих путешественникам свои курорты для теплой зимовки."Вместо того, чтобы оплачивать большие счета за электроэнергию, вы должны отключить отопление и поехать в Таиланд" — так в турецкой туристической прессе, внимательно следящей за конкурентами, передают содержание основного посыла кампании.В ТАТ, впрочем, дополнительно подчеркивают, что в названии рекламной кампании слово "тепло" относится не только к погоде, но также и к местному гостеприимству.
https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html
таиланд
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125760_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_cd6441338da3e5fc7f319d606bc142c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, европа, китай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Европа, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
19:39 21.10.2022 (обновлено: 19:42 21.10.2022)
 
Таиланд пригласил иностранных туристов на зимовку

Таиланд планирует запустить рекламную кампанию, приглашая иностранных туристов на зимовку

© РИА Новости / Александр АндреевТуристка на пляже, Таиланд
Туристка на пляже, Таиланд - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Туристка на пляже, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Таиланд решил использовать энергетический кризис в Европе для привлечения туристов и планирует запустить специальную рекламную кампанию для желающих "убежать от холодной зимы и растущих расходов на электричество и отопление", сообщает АТОР.
Туриндустрия королевства быстро восстанавливается после снятия ковидных ограничений. В отсутствие гостей из Китая ставка делается на европейцев. Привлечь их этой зимой Таиланд собирается теплым климатом.
Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн сообщил, что страна надеется на десять миллионов туристических прибытий из-за рубежа до конца года. Это может принести в казну 39,3 миллиарда долларов.
Чтобы ускорить турпоток, TAT запустит специальную рекламную кампанию "Всегда тепло". Она ориентирована на гостей, которые ищут возможности провести зиму не в холодах. Целевая аудитория — европейцы.
Таким образом Таиланд присоединится к Турции, Египту и Тунису, также предлагающих путешественникам свои курорты для теплой зимовки.
"Вместо того, чтобы оплачивать большие счета за электроэнергию, вы должны отключить отопление и поехать в Таиланд" — так в турецкой туристической прессе, внимательно следящей за конкурентами, передают содержание основного посыла кампании.
В ТАТ, впрочем, дополнительно подчеркивают, что в названии рекламной кампании слово "тепло" относится не только к погоде, но также и к местному гостеприимству.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:00Туризм
Куда лететь: в каких странах ждут российских туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландЕвропаКитайАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала