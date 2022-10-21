17:03 21.10.2022 (обновлено: 18:59 21.10.2022)
В США забили тревогу из-за достижения Вашингтоном опасной черты
Обозреватель 19Fortyfive Холмс: США находятся на грани большой войны с Китаем
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США достигли опасной черты в соперничестве с Китаем в Тихоокеанском регионе, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в области морской стратегии Джеймс Холмс.
По его словам, американские вооруженные силы не обладают достаточными возможностями и средствами для выполнения требуемых задач в западной части Тихого океана.
Как отмечается в статье, США с дряхлеющим военно-морским флотом оказались в "опасной зоне", в которой поднимающий голову Китай может почувствовать слабость геополитического соперника и сбросить его с пьедестала. Причем, исходя из демографических, экономических и военных соображений, сделать это можно именно сейчас, пишет колумнист.
По мнению Холмса, сложившийся в Азии расклад сил напоминает ситуацию в Европе в начале XX века. Тогда растущая и набирающая мощь Германская империя бросила вызов главной морской державе — Великобритании. При этом, как считает эксперт, Соединенные Штаты на сегодняшний день утратили свое преимущество на воде. Вашингтону нужны время и политическая решимость, чтобы восстановить превосходство над Народно-освободительной армией Китая, подытожил он.
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