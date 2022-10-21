https://ria.ru/20221021/ssha-1825743270.html

В США забили тревогу из-за достижения Вашингтоном опасной черты

В США забили тревогу из-за достижения Вашингтоном опасной черты - РИА Новости, 21.10.2022

В США забили тревогу из-за достижения Вашингтоном опасной черты

США достигли опасной черты в соперничестве с Китаем в Тихоокеанском регионе, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в области морской стратегии Джеймс Холмс. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:03

2022-10-21T17:03

2022-10-21T18:59

в мире

китай

сша

тихий океан

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США достигли опасной черты в соперничестве с Китаем в Тихоокеанском регионе, пишет обозреватель 19Fortyfive, эксперт в области морской стратегии Джеймс Холмс.По его словам, американские вооруженные силы не обладают достаточными возможностями и средствами для выполнения требуемых задач в западной части Тихого океана.Как отмечается в статье, США с дряхлеющим военно-морским флотом оказались в "опасной зоне", в которой поднимающий голову Китай может почувствовать слабость геополитического соперника и сбросить его с пьедестала. Причем, исходя из демографических, экономических и военных соображений, сделать это можно именно сейчас, пишет колумнист.По мнению Холмса, сложившийся в Азии расклад сил напоминает ситуацию в Европе в начале XX века. Тогда растущая и набирающая мощь Германская империя бросила вызов главной морской державе — Великобритании. При этом, как считает эксперт, Соединенные Штаты на сегодняшний день утратили свое преимущество на воде. Вашингтону нужны время и политическая решимость, чтобы восстановить превосходство над Народно-освободительной армией Китая, подытожил он.

https://ria.ru/20221016/ssha-1824459134.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824314238.html

китай

сша

тихий океан

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, китай, сша, тихий океан