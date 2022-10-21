Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери
Бритни Спирс после выкидыша начала искать суррогатную мать
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Бритни Спирс и Сэм Асгари
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Певица Бритни Спирс собралась воспользоваться услугами суррогатного материнства спустя пять месяцев после выкидыша. Об этом сообщил портал Radar Online.
По информации источника, артистка прошла комплексное медицинское обследование, по результатам которого врачи посоветовали ей воздержаться от беременности. Поп-звезда и ее супруг фитнес-тренер Сэм Асгари решили не отказываться от возможности стать родителями и найти суррогатную мать.
Несколько месяцев назад исполнительница потеряла ребенка на ранней стадии беременности. Она рассказала об этом в своей соцсети. Тогда Спирс добавила, что они с мужем будут продолжать попытки "расширить прекрасную семью".
У певицы уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Кевином Федерлайном. Она лишена родительских прав, поэтому не смогла поучаствовать в их воспитании. В данный момент дети находятся на попечении отца.
Ранее артистка прокомментировала свое возможное возвращение на сцену. Она заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать.
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