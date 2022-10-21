https://ria.ru/20221021/spirs-1825721521.html

Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери

Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери - РИА Новости, 21.10.2022

Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери

евица Бритни Спирс собралась воспользоваться услугами суррогатного материнства спустя пять месяцев после выкидыша. Об этом сообщил портал Radar Online. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:46

2022-10-21T16:46

2022-10-21T16:46

шоубиз

бритни спирс

суррогатное материнство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784470426_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4d6745bd31c56b71485403a112f18d25.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Певица Бритни Спирс собралась воспользоваться услугами суррогатного материнства спустя пять месяцев после выкидыша. Об этом сообщил портал Radar Online. По информации источника, артистка прошла комплексное медицинское обследование, по результатам которого врачи посоветовали ей воздержаться от беременности. Поп-звезда и ее супруг фитнес-тренер Сэм Асгари решили не отказываться от возможности стать родителями и найти суррогатную мать. Несколько месяцев назад исполнительница потеряла ребенка на ранней стадии беременности. Она рассказала об этом в своей соцсети. Тогда Спирс добавила, что они с мужем будут продолжать попытки "расширить прекрасную семью". У певицы уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Кевином Федерлайном. Она лишена родительских прав, поэтому не смогла поучаствовать в их воспитании. В данный момент дети находятся на попечении отца. Ранее артистка прокомментировала свое возможное возвращение на сцену. Она заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать.

https://ria.ru/20220914/spears-1816689927.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бритни спирс, суррогатное материнство