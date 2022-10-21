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Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери - РИА Новости, 21.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221021/spirs-1825721521.html
Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери
Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери - РИА Новости, 21.10.2022
Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери
евица Бритни Спирс собралась воспользоваться услугами суррогатного материнства спустя пять месяцев после выкидыша. Об этом сообщил портал Radar Online. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:46
2022-10-21T16:46
шоубиз
бритни спирс
суррогатное материнство
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Певица Бритни Спирс собралась воспользоваться услугами суррогатного материнства спустя пять месяцев после выкидыша. Об этом сообщил портал Radar Online. По информации источника, артистка прошла комплексное медицинское обследование, по результатам которого врачи посоветовали ей воздержаться от беременности. Поп-звезда и ее супруг фитнес-тренер Сэм Асгари решили не отказываться от возможности стать родителями и найти суррогатную мать. Несколько месяцев назад исполнительница потеряла ребенка на ранней стадии беременности. Она рассказала об этом в своей соцсети. Тогда Спирс добавила, что они с мужем будут продолжать попытки "расширить прекрасную семью". У певицы уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Кевином Федерлайном. Она лишена родительских прав, поэтому не смогла поучаствовать в их воспитании. В данный момент дети находятся на попечении отца. Ранее артистка прокомментировала свое возможное возвращение на сцену. Она заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать.
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бритни спирс, суррогатное материнство
Шоубиз, Бритни Спирс, суррогатное материнство
16:46 21.10.2022
 
Бритни Спирс начала поиски суррогатной матери

Бритни Спирс после выкидыша начала искать суррогатную мать

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Бритни Спирс и Сэм Асгари
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Певица Бритни Спирс собралась воспользоваться услугами суррогатного материнства спустя пять месяцев после выкидыша. Об этом сообщил портал Radar Online.
По информации источника, артистка прошла комплексное медицинское обследование, по результатам которого врачи посоветовали ей воздержаться от беременности. Поп-звезда и ее супруг фитнес-тренер Сэм Асгари решили не отказываться от возможности стать родителями и найти суррогатную мать.
Несколько месяцев назад исполнительница потеряла ребенка на ранней стадии беременности. Она рассказала об этом в своей соцсети. Тогда Спирс добавила, что они с мужем будут продолжать попытки "расширить прекрасную семью".
У певицы уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Кевином Федерлайном. Она лишена родительских прав, поэтому не смогла поучаствовать в их воспитании. В данный момент дети находятся на попечении отца.
Ранее артистка прокомментировала свое возможное возвращение на сцену. Она заявила, что из-за травмы, полученной во время опекунства над ней, возможно, не сможет больше выступать.
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ШоубизБритни Спирссуррогатное материнство
 
 
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