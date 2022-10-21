https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825815132.html

Спецоперация, 21 октября: отражение атак на трех направлениях

Спецоперация, 21 октября: отражение атак на трех направлениях - РИА Новости, 21.10.2022

Спецоперация, 21 октября: отражение атак на трех направлениях

Минобороны России сообщило в пятницу об отражении атак украинских военных на трех направлениях: краснолиманском, николаево-криворожском и запорожском. РИА Новости, 21.10.2022

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2022-10-21T21:30

специальная военная операция на украине

ллойд остин

сергей шойгу

владимир путин

россия

херсонская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минобороны России сообщило в пятницу об отражении атак украинских военных на трех направлениях: краснолиманском, николаево-криворожском и запорожском.Также в пятницу состоялся первый с мая телефонный разговор министров обороны США и России Ллойда Остин и Сергея Шойгу. В российском военном ведомстве сообщили, что темой обсуждения стали актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.Ход операцииМинобороны сообщило в пятницу о том, что российские войска на краснолиманском направлении сорвали "очередную попытку" украинских сил форсировать реку Жеребец у пунктов Нововодяное в ЛНР и Торское в ДНР. Выдвигавшиеся подразделения украинских военнослужащих были остановлены и отброшены, отчитались в ведомстве, уничтожено 25 солдат.Также на николаево-криворожском направлении в течение суток российские войска сорвали две попытки наступления украинских сил у пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок в Херсонской области, доложили в ведомстве. Предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожены более 120 украинских солдат.Украинские силы на запорожском направлении пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа, но были отброшены на исходные позиции, уничтожены более 40 украинских солдат, 2 танка, сообщили в Минобороны РФ.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения украинских войск и иностранных наемников в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье. Поражены восемь пунктов временной дислокации, а также уничтожено два склада боеприпасов и хранилище топлива для военной техники.По данным Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.Также российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, за сутки российской ПВО сбито шесть украинских БЛА в ДНР и Херсонской области.Российские войска за время спецоперации уничтожили почти 6000 украинских танков и другой бронетехники, уведомили в министерстве.Вокруг операцииПрезидент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет "телефонную дипломатию" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно согласован.Комментируя сроки завершения частичной мобилизации, Песков ответил, что по этому вопросу следует исходить из слов Путина про две недели, более точной даты нет. Выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, подчеркнул он, в ряде регионов она продолжается. По словам Пескова, по многим параметрам "ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся". Также он заявил, что данные об отправке в зону боевых действий без должной подготовки призванных в рамках частичной мобилизации будут проверяться, этими вопросами занимается Минобороны РФ.В пятницу состоялся первый с мая телефонный разговор министров обороны США и России Ллойда Остин и Сергея Шойгу. В Минобороны РФ сообщили, что темой обсуждения стали актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса.Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские удары по инфраструктуре страны затронули как минимум половину мощностей генерации тепловой энергии. Общий ущерб инфраструктурным объектам министр оценил в миллиарды долларов.Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что власти Украины вводят специальное удостоверение для граждан, которые могут вернуться в страну с территории России. Документ могут получить члены семей украинских граждан, которые находятся в России, обратившись в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

ллойд остин, сергей шойгу, владимир путин, россия, херсонская область , украина, министерство обороны рф (минобороны рф)