https://ria.ru/20221021/spbpu-1825400098.html

Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса

Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса - РИА Новости, 21.10.2022

Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса

Студенты и преподаватели СПбПУ создали программный комплекс, который позволит значительно ускорить и упростить оценку объемов строительно-монтажных работ и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:00

2022-10-21T09:00

2022-10-21T10:06

наука

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университетская наука

россия

санкт-петербург

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Студенты и преподаватели СПбПУ создали программный комплекс, который позволит значительно ускорить и упростить оценку объемов строительно-монтажных работ и стоимость строительных проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Сегодня на проектирование 25-этажного здания в "ручном режиме" у специалистов уходит до трех дней. С помощью нового приложения, разработанного специалистами Инженерно-строительного и Физико-математического институтов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), этот процесс может занять всего полчаса.Новая разработка поможет автоматизировать процесс классификации элементов информационной модели здания (Building Information Model — BIM) в соответствии с действующим классификатором строительной информации. При этом основное время проектировщиков будет уходить на проверку предлагаемых системой кодов, сообщила руководитель проекта, доцент Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства СПбПУ Марина Петроченко.В основе работы приложения лежат методы машинного обучения для присвоения кодов элементам информационной модели здания — будь то стена, водопроводный кран или перекрытие. Каждому элементу задается определенный код в соответствии с классификатором строительной информации BIM, привязанный к сборнику сметных нормативов. При этом количество кодов может достигать нескольких тысяч.В случае изменения параметров модели происходит автоматический перерасчет всех остальных характеристик объекта, что снижает стоимость и трудозатраты проекта. Например, при изменении толщины стены в приложении при проектировании обновляются все параметры здания, включая объем материалов и площади поверхностей. Таким образом, информационная модель здания формирует актуальную смету проекта."Благодаря такому подходу повысится точность оценки объемов строительно-монтажных работ и прозрачность формирования сметы проекта, а также снизится количество коллизий на стадии строительства", — добавила Петроченко.Разработка СПбПУ планируется ко внедрению на строительных предприятиях. В ближайшее время вуз подпишет соглашение с одной из промышленных организаций в оборонной сфере. Благодаря универсальности приложения его можно масштабировать и использовать на предприятиях во всех регионах страны.Исследование проведено в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221011/samarskiy-1822874104.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, санкт-петербург, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), санкт-петербургский политехнический университет петра великого