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Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса - РИА Новости, 21.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221021/spbpu-1825400098.html
Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса
Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса - РИА Новости, 21.10.2022
Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса
Студенты и преподаватели СПбПУ создали программный комплекс, который позволит значительно ускорить и упростить оценку объемов строительно-монтажных работ и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:00
2022-10-21T10:06
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
санкт-петербург
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Студенты и преподаватели СПбПУ создали программный комплекс, который позволит значительно ускорить и упростить оценку объемов строительно-монтажных работ и стоимость строительных проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Сегодня на проектирование 25-этажного здания в "ручном режиме" у специалистов уходит до трех дней. С помощью нового приложения, разработанного специалистами Инженерно-строительного и Физико-математического институтов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), этот процесс может занять всего полчаса.Новая разработка поможет автоматизировать процесс классификации элементов информационной модели здания (Building Information Model — BIM) в соответствии с действующим классификатором строительной информации. При этом основное время проектировщиков будет уходить на проверку предлагаемых системой кодов, сообщила руководитель проекта, доцент Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства СПбПУ Марина Петроченко.В основе работы приложения лежат методы машинного обучения для присвоения кодов элементам информационной модели здания — будь то стена, водопроводный кран или перекрытие. Каждому элементу задается определенный код в соответствии с классификатором строительной информации BIM, привязанный к сборнику сметных нормативов. При этом количество кодов может достигать нескольких тысяч.В случае изменения параметров модели происходит автоматический перерасчет всех остальных характеристик объекта, что снижает стоимость и трудозатраты проекта. Например, при изменении толщины стены в приложении при проектировании обновляются все параметры здания, включая объем материалов и площади поверхностей. Таким образом, информационная модель здания формирует актуальную смету проекта."Благодаря такому подходу повысится точность оценки объемов строительно-монтажных работ и прозрачность формирования сметы проекта, а также снизится количество коллизий на стадии строительства", — добавила Петроченко.Разработка СПбПУ планируется ко внедрению на строительных предприятиях. В ближайшее время вуз подпишет соглашение с одной из промышленных организаций в оборонной сфере. Благодаря универсальности приложения его можно масштабировать и использовать на предприятиях во всех регионах страны.Исследование проведено в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221011/samarskiy-1822874104.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, санкт-петербург, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), санкт-петербургский политехнический университет петра великого
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Санкт-Петербург, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
09:00 21.10.2022 (обновлено: 10:06 21.10.2022)
 

Российские инженеры научились проектировать многоэтажки за полчаса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Студенты и преподаватели СПбПУ создали программный комплекс, который позволит значительно ускорить и упростить оценку объемов строительно-монтажных работ и стоимость строительных проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Сегодня на проектирование 25-этажного здания в "ручном режиме" у специалистов уходит до трех дней. С помощью нового приложения, разработанного специалистами Инженерно-строительного и Физико-математического институтов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), этот процесс может занять всего полчаса.
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Новая разработка поможет автоматизировать процесс классификации элементов информационной модели здания (Building Information Model — BIM) в соответствии с действующим классификатором строительной информации. При этом основное время проектировщиков будет уходить на проверку предлагаемых системой кодов, сообщила руководитель проекта, доцент Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства СПбПУ Марина Петроченко.

"Получив первые результаты, мы поняли, что скорость классификации объектов информационной модели выросла в разы. Важно, что система самостоятельно оценивает достоверность присвоенных кодов и дает специалисту информацию о принятых сомнительных решениях", — рассказала Петроченко.

© Фото : СПбПУПроцесс проверки кодов элементов информационной модели здания
Процесс проверки кодов элементов информационной модели здания
1 из 2
Процесс проверки кодов элементов информационной модели здания
© Фото : СПбПУ
© Фото : СПбПУВизуализация информационной модели здания
Визуализация информационной модели здания
2 из 2
Визуализация информационной модели здания
© Фото : СПбПУ
1 из 2
Процесс проверки кодов элементов информационной модели здания
© Фото : СПбПУ
2 из 2
Визуализация информационной модели здания
© Фото : СПбПУ
В основе работы приложения лежат методы машинного обучения для присвоения кодов элементам информационной модели здания — будь то стена, водопроводный кран или перекрытие. Каждому элементу задается определенный код в соответствии с классификатором строительной информации BIM, привязанный к сборнику сметных нормативов. При этом количество кодов может достигать нескольких тысяч.
В случае изменения параметров модели происходит автоматический перерасчет всех остальных характеристик объекта, что снижает стоимость и трудозатраты проекта. Например, при изменении толщины стены в приложении при проектировании обновляются все параметры здания, включая объем материалов и площади поверхностей. Таким образом, информационная модель здания формирует актуальную смету проекта.
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"Благодаря такому подходу повысится точность оценки объемов строительно-монтажных работ и прозрачность формирования сметы проекта, а также снизится количество коллизий на стадии строительства", — добавила Петроченко.
Разработка СПбПУ планируется ко внедрению на строительных предприятиях. В ближайшее время вуз подпишет соглашение с одной из промышленных организаций в оборонной сфере. Благодаря универсальности приложения его можно масштабировать и использовать на предприятиях во всех регионах страны.
Исследование проведено в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияСанкт-ПетербургМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
 
 
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