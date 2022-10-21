https://ria.ru/20221021/smog-1825658429.html
Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Свердловской области
Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Свердловской области - РИА Новости, 21.10.2022
Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Свердловской области
Запах гари в Тюмени ощущается из-за природных пожаров на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:43
2022-10-21T13:43
2022-10-21T13:43
происшествия
тюмень
свердловская область
тюменская область
пожары
природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Запах гари в Тюмени ощущается из-за природных пожаров на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.Смог появляется в Тюмени при смене направления ветра на западный, юго-западный уже несколько дней. Ночью и рано утром, когда почва охлаждается и ветер стихает, запах гари ощущается сильнее, отмечают в пресс-службе."Запах гари над городом вызван природными пожарами, действующими в Свердловской области. Это подтверждается данными авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно", – говорится в сообщении.Отмечается, что в Тюменской области действующих лесных пожаров нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, свердловская область, тюменская область, пожары, природные пожары в россии
Происшествия, Тюмень, Свердловская область, Тюменская область, пожары, Природные пожары в России
Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Свердловской области
В Тюмени ощущается запах гари из-за природных пожаров на территории Свердловской области
ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Запах гари в Тюмени ощущается из-за природных пожаров на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.
Смог появляется в Тюмени при смене направления ветра на западный, юго-западный уже несколько дней. Ночью и рано утром, когда почва охлаждается и ветер стихает, запах гари ощущается сильнее, отмечают в пресс-службе.
"Запах гари над городом вызван природными пожарами, действующими в Свердловской области. Это подтверждается данными авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тюменской области действующих лесных пожаров нет.