https://ria.ru/20221021/smog-1825658429.html

Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Свердловской области

Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Свердловской области - РИА Новости, 21.10.2022

Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Свердловской области

Запах гари в Тюмени ощущается из-за природных пожаров на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:43

2022-10-21T13:43

2022-10-21T13:43

происшествия

тюмень

свердловская область

тюменская область

пожары

природные пожары в россии

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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Запах гари в Тюмени ощущается из-за природных пожаров на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.Смог появляется в Тюмени при смене направления ветра на западный, юго-западный уже несколько дней. Ночью и рано утром, когда почва охлаждается и ветер стихает, запах гари ощущается сильнее, отмечают в пресс-службе."Запах гари над городом вызван природными пожарами, действующими в Свердловской области. Это подтверждается данными авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно", – говорится в сообщении.Отмечается, что в Тюменской области действующих лесных пожаров нет.

https://ria.ru/20221021/delo-1825648451.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, тюмень, свердловская область, тюменская область, пожары, природные пожары в россии