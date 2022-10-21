Эксперт объяснил, кому Эрдоган адресовал сигнал словами о ракете
Эксперт назвал слова Эрдогана о ракете сигналом о повышении боеспособности армии Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о баллистической ракете следует расценивать как сигнал мировому сообществу о том, что страна выходит на новый уровень повышения боеспособности своей армии и готова увеличивать свою самостоятельность в военной сфере, сказал РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
Ранее Эрдоган заявил, что наличие у страны баллистической ракеты "Тайфун" является сигналом, при этом турецкий лидер не уточнил, кому именно.
"Это сигнал о том, что Турция выходит в очередной сфере производства на самостоятельный рубеж и готова и далее двигаться по пути укрепления обеспеченности оружием за свой счет. Пока что они очень серьезно зависимы от натовских поставщиков, ремонтников и так далее", - сказал он в беседе с агентством.
Таким образом Турция дает понять, что выходит на новый уровень по производству вооружений, отметил он.
8 октября, 08:00Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной
"Турция выходит на определённый уровень повышения вооруженности своей армии, повышения ее боеспособности. То есть этими баллистическими ракетами, которыми Турция до этого не занималась, выходит в новую сферу военного производства. Сколько это будет шлифоваться и отрабатываться, будут подбираться компоненты – это все вопросы будущего, но первый шаг сделан", - подчеркнул эксперт.
Турция провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Сообщается, что пуск ракеты был произведен в 7 утра по местному времени с аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп.