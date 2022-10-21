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Эксперт объяснил, кому Эрдоган адресовал сигнал словами о ракете - РИА Новости, 21.10.2022
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Эксперт объяснил, кому Эрдоган адресовал сигнал словами о ракете
Эксперт объяснил, кому Эрдоган адресовал сигнал словами о ракете - РИА Новости, 21.10.2022
Эксперт объяснил, кому Эрдоган адресовал сигнал словами о ракете
Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о баллистической ракете следует расценивать как сигнал мировому сообществу о том, что страна выходит на новый... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:57
2022-10-21T20:57
виктор надеин-раевский
турция
черное море
синоп (провинция)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о баллистической ракете следует расценивать как сигнал мировому сообществу о том, что страна выходит на новый уровень повышения боеспособности своей армии и готова увеличивать свою самостоятельность в военной сфере, сказал РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.Ранее Эрдоган заявил, что наличие у страны баллистической ракеты "Тайфун" является сигналом, при этом турецкий лидер не уточнил, кому именно."Это сигнал о том, что Турция выходит в очередной сфере производства на самостоятельный рубеж и готова и далее двигаться по пути укрепления обеспеченности оружием за свой счет. Пока что они очень серьезно зависимы от натовских поставщиков, ремонтников и так далее", - сказал он в беседе с агентством.Таким образом Турция дает понять, что выходит на новый уровень по производству вооружений, отметил он."Турция выходит на определённый уровень повышения вооруженности своей армии, повышения ее боеспособности. То есть этими баллистическими ракетами, которыми Турция до этого не занималась, выходит в новую сферу военного производства. Сколько это будет шлифоваться и отрабатываться, будут подбираться компоненты – это все вопросы будущего, но первый шаг сделан", - подчеркнул эксперт.Турция провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Сообщается, что пуск ракеты был произведен в 7 утра по местному времени с аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп.
https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822386027.html
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турция
черное море
синоп (провинция)
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виктор надеин-раевский, турция, черное море, синоп (провинция), российская академия наук
Виктор Надеин-Раевский, Турция, Черное море, Синоп (провинция), Российская академия наук
20:57 21.10.2022
 
Эксперт объяснил, кому Эрдоган адресовал сигнал словами о ракете

Эксперт назвал слова Эрдогана о ракете сигналом о повышении боеспособности армии Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о баллистической ракете следует расценивать как сигнал мировому сообществу о том, что страна выходит на новый уровень повышения боеспособности своей армии и готова увеличивать свою самостоятельность в военной сфере, сказал РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
Ранее Эрдоган заявил, что наличие у страны баллистической ракеты "Тайфун" является сигналом, при этом турецкий лидер не уточнил, кому именно.
"Это сигнал о том, что Турция выходит в очередной сфере производства на самостоятельный рубеж и готова и далее двигаться по пути укрепления обеспеченности оружием за свой счет. Пока что они очень серьезно зависимы от натовских поставщиков, ремонтников и так далее", - сказал он в беседе с агентством.
Таким образом Турция дает понять, что выходит на новый уровень по производству вооружений, отметил он.
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"Турция выходит на определённый уровень повышения вооруженности своей армии, повышения ее боеспособности. То есть этими баллистическими ракетами, которыми Турция до этого не занималась, выходит в новую сферу военного производства. Сколько это будет шлифоваться и отрабатываться, будут подбираться компоненты – это все вопросы будущего, но первый шаг сделан", - подчеркнул эксперт.
Турция провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Сообщается, что пуск ракеты был произведен в 7 утра по местному времени с аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп.
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Виктор Надеин-РаевскийТурцияЧерное мореСиноп (провинция)Российская академия наук
 
 
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