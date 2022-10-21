https://ria.ru/20221021/rets-1825741301.html

Никишина: РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации

Никишина: РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации - РИА Новости, 21.10.2022

Никишина: РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) делает шаги в развитии глобальной женской кооперации, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина на... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:00

2022-10-21T17:00

2022-10-21T17:00

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

вероника никишина

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) делает шаги в развитии глобальной женской кооперации, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина на панельной дискуссии "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований", которая прошла при поддержке Совета Евразийского женского форума на Международном экспортом форуме "Сделано в России"."Год назад Российский экспортный центр официально присоединился к работе Совета Евразийского женского форума. За это время мы провели несколько мероприятий и разработали целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам", - сказала Никишина.Она напомнила, что при поддержке Совета Федерации РЭЦ учредил конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности среди женщин. Он называется "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Его цель - найти и рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.Зампред Совета Федерации Галина Карелова отметила, что Совет Евразийского женского форума ведет системную работу в целях повышения женской предпринимательской активности. Одними из приоритетных направлений деятельности Совета в условиях санкций стали поддержка экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей и содействие их международной кооперации.В сессии также участвовали председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, шерпа Турецкой Республики в "Женской двадцатке", президент-основатель "Женской двадцатки" Гюльден Тюрктан, другие общественные, политические деятели, представительницы бизнеса из России и других стран.Участницы отметили, что сейчас во всех странах особое внимание уделяется женскому предпринимательству. Издаются специальные постановления и законы, формируются женские советы и ассоциации. Взаимодействие женщин выходит на международный уровень.На сессии также обсудили, какие программы по увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны реализуются на уровне государства, а также какие потенциальные возможности несет развитие женской международной кооперации.

https://ria.ru/20221021/rets-1825716345.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", вероника никишина