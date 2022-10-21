https://ria.ru/20221021/rets-1825741301.html
Никишина: РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации
Никишина: РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации - РИА Новости, 21.10.2022
Никишина: РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) делает шаги в развитии глобальной женской кооперации, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина на... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:00
2022-10-21T17:00
2022-10-21T17:00
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
вероника никишина
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) делает шаги в развитии глобальной женской кооперации, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина на панельной дискуссии "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований", которая прошла при поддержке Совета Евразийского женского форума на Международном экспортом форуме "Сделано в России"."Год назад Российский экспортный центр официально присоединился к работе Совета Евразийского женского форума. За это время мы провели несколько мероприятий и разработали целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам", - сказала Никишина.Она напомнила, что при поддержке Совета Федерации РЭЦ учредил конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности среди женщин. Он называется "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Его цель - найти и рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.Зампред Совета Федерации Галина Карелова отметила, что Совет Евразийского женского форума ведет системную работу в целях повышения женской предпринимательской активности. Одними из приоритетных направлений деятельности Совета в условиях санкций стали поддержка экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей и содействие их международной кооперации.В сессии также участвовали председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, шерпа Турецкой Республики в "Женской двадцатке", президент-основатель "Женской двадцатки" Гюльден Тюрктан, другие общественные, политические деятели, представительницы бизнеса из России и других стран.Участницы отметили, что сейчас во всех странах особое внимание уделяется женскому предпринимательству. Издаются специальные постановления и законы, формируются женские советы и ассоциации. Взаимодействие женщин выходит на международный уровень.На сессии также обсудили, какие программы по увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны реализуются на уровне государства, а также какие потенциальные возможности несет развитие женской международной кооперации.
https://ria.ru/20221021/rets-1825716345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России", Вероника Никишина
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) делает шаги в развитии глобальной женской кооперации, заявила генеральный директор центра Вероника Никишина на панельной дискуссии "Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований", которая прошла при поддержке Совета Евразийского женского форума на Международном экспортом форуме "Сделано в России".
"Год назад Российский экспортный центр официально присоединился к работе Совета Евразийского женского форума. За это время мы провели несколько мероприятий и разработали целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам", - сказала Никишина.
Она напомнила, что при поддержке Совета Федерации
РЭЦ учредил конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности среди женщин. Он называется "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Его цель - найти и рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.
Зампред Совета Федерации Галина Карелова
отметила, что Совет Евразийского женского форума ведет системную работу в целях повышения женской предпринимательской активности. Одними из приоритетных направлений деятельности Совета в условиях санкций стали поддержка экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей и содействие их международной кооперации.
"Женщины-предприниматели, которые смогли выстроить экспортные цепочки, уже лидеры инновационных преобразований, которые сегодня происходят в стране. Желание, мотивация сохранить и развивать свой бизнес и сделать все возможное, чтобы минимизировать те трудности, которые сложились сейчас, очень характерная для них черта. Хочу отметить, что среди номинантов премии "Экспортер года" женщин уже четверть от общего числа участников", - прокомментировала вице-спикер СФ.
В сессии также участвовали председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, шерпа Турецкой Республики в "Женской двадцатке", президент-основатель "Женской двадцатки" Гюльден Тюрктан, другие общественные, политические деятели, представительницы бизнеса из России и других стран.
Участницы отметили, что сейчас во всех странах особое внимание уделяется женскому предпринимательству. Издаются специальные постановления и законы, формируются женские советы и ассоциации. Взаимодействие женщин выходит на международный уровень.
На сессии также обсудили, какие программы по увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны реализуются на уровне государства, а также какие потенциальные возможности несет развитие женской международной кооперации.