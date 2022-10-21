https://ria.ru/20221021/rets-1825726478.html
РЭЦ и Совет темнокожих бизнесменов ЮАР будут сотрудничать в торговле
РЭЦ и Совет темнокожих бизнесменов ЮАР будут сотрудничать в торговле - РИА Новости, 21.10.2022
РЭЦ и Совет темнокожих бизнесменов ЮАР будут сотрудничать в торговле
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет темнокожих бизнесменов ЮАР намерены развивать двустроннюю торговлю, соответствующий меморандум о... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:32
2022-10-21T16:32
2022-10-21T16:33
российский экспортный центр (рэц)
юар
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет темнокожих бизнесменов ЮАР намерены развивать двустроннюю торговлю, соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 21 октября был подписан на полях международного экспортного форума "Сделано в России".Подписи под документом поставили старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и президент Совета темнокожих бизнесменов ЮАР Элиас Монаге. Стороны обозначили взаимный интерес в наращивании российско-южноафриканского торгово-экономического сотрудничества."Для РЭЦ рынок Южно-Африканской Республики является одним из стратегических приоритетов. Партнерство с Советом темнокожих бизнесменов ЮАР позволит вывести сотрудничество на качественно новый уровень, создать платформу для прямого диалога между российскими и южноафриканскими компаниями как в рамках российского экспорта в страну, так и российского импорта из ЮАР", – отметила Тагирова.В свою очередь Монаге обозначил заинтересованность южноафриканских компаний в выстраивании совместной работы в таких отраслях, как энергетика, информационные технологии, агропромышленный комплекс и медицинское оборудование."Ключевая задача Совета – конвертировать высокий уровень политического сотрудничества между Российской Федерацией и ЮАР в конкретные экономические проекты, которые позволят укрепить южноафриканскую экономику", – добавил представитель бизнеса ЮАР.В рамках подписанного меморандума стороны договорились о взаимной поддержке российских и южноафриканских компаний при работе на рынках двух стран, инициировании запросов на импорт российской продукции от южноафриканских предприятий, консультировании по вопросам внешней торговли и организации совместных мероприятий."9-10 ноября РЭЦ организует деловую миссию в ЮАР, в которой примут участие российские компании в сфере информационных технологий. Уверены, что российские информационные технологии окажутся востребованными как для южноафриканских партнеров как среди частных компаний, так и среди государственных организаций", – сообщил аналитик по поддержке международного развития РЭЦ Андрей Кудрявцев.
https://ria.ru/20221021/rets-1825723579.html
https://ria.ru/20221021/rets-1825716345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), юар, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ЮАР, Россия
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет темнокожих бизнесменов ЮАР намерены развивать двустроннюю торговлю, соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 21 октября был подписан на полях международного экспортного форума "Сделано в России".
Подписи под документом поставили старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и президент Совета темнокожих бизнесменов ЮАР Элиас Монаге. Стороны обозначили взаимный интерес в наращивании российско-южноафриканского торгово-экономического сотрудничества.
"Для РЭЦ рынок Южно-Африканской Республики является одним из стратегических приоритетов. Партнерство с Советом темнокожих бизнесменов ЮАР позволит вывести сотрудничество на качественно новый уровень, создать платформу для прямого диалога между российскими и южноафриканскими компаниями как в рамках российского экспорта в страну, так и российского импорта из ЮАР", – отметила Тагирова.
В свою очередь Монаге обозначил заинтересованность южноафриканских компаний в выстраивании совместной работы в таких отраслях, как энергетика, информационные технологии, агропромышленный комплекс и медицинское оборудование.
"Ключевая задача Совета – конвертировать высокий уровень политического сотрудничества между Российской Федерацией и ЮАР в конкретные экономические проекты, которые позволят укрепить южноафриканскую экономику", – добавил представитель бизнеса ЮАР.
В рамках подписанного меморандума стороны договорились о взаимной поддержке российских и южноафриканских компаний при работе на рынках двух стран, инициировании запросов на импорт российской продукции от южноафриканских предприятий, консультировании по вопросам внешней торговли и организации совместных мероприятий.
"9-10 ноября РЭЦ
организует деловую миссию в ЮАР, в которой примут участие российские компании в сфере информационных технологий. Уверены, что российские информационные технологии окажутся востребованными как для южноафриканских партнеров как среди частных компаний, так и среди государственных организаций", – сообщил аналитик по поддержке международного развития РЭЦ Андрей Кудрявцев.