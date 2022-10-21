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Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США - РИА Новости, 21.10.2022
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Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США
Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США - РИА Новости, 21.10.2022
Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США
Разговор глав оборонных ведомств США и РФ состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:44
2022-10-21T18:56
сша
россия
министерство обороны сша
ллойд остин
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Разговор глав оборонных ведомств США и РФ состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх."Министр (Ллойд - ред.) Остин", - ответила представитель ведомства на вопрос о том, кто выступил инициатором состоявшихся ранее в пятницу телефонных переговоров главы министерства обороны США Ллойда Остина и главы МО России Сергея Шойгу. Она отказалась сообщить продолжительность состоявшейся беседы, но назвала ее "хорошей возможностью осуществить контакт".Ранее МО РФ и Пентагон сообщили о состоявшемся телефонном разговоре лидеров двух ведомств. Вашингтон сообщил, что Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины. В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обсудил по телефону с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая – тогда двумя министрами, согласно данным Минобороны, также были "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".
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сша, россия, министерство обороны сша, ллойд остин, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Россия, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:44 21.10.2022 (обновлено: 18:56 21.10.2022)
 
Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США

Пентагон: разговор министров обороны России и США состоялся по инициативе Вашингтона

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Разговор глав оборонных ведомств США и РФ состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх.
"Министр (Ллойд - ред.) Остин", - ответила представитель ведомства на вопрос о том, кто выступил инициатором состоявшихся ранее в пятницу телефонных переговоров главы министерства обороны США Ллойда Остина и главы МО России Сергея Шойгу. Она отказалась сообщить продолжительность состоявшейся беседы, но назвала ее "хорошей возможностью осуществить контакт".
Ранее МО РФ и Пентагон сообщили о состоявшемся телефонном разговоре лидеров двух ведомств. Вашингтон сообщил, что Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины. В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обсудил по телефону с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая – тогда двумя министрами, согласно данным Минобороны, также были "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 17:03
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации
 
СШАРоссияМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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