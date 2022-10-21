https://ria.ru/20221021/razgovor-1825784237.html

Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США

Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США - РИА Новости, 21.10.2022

Телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе США

Разговор глав оборонных ведомств США и РФ состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:44

2022-10-21T18:44

2022-10-21T18:56

сша

россия

министерство обороны сша

ллойд остин

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Разговор глав оборонных ведомств США и РФ состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх."Министр (Ллойд - ред.) Остин", - ответила представитель ведомства на вопрос о том, кто выступил инициатором состоявшихся ранее в пятницу телефонных переговоров главы министерства обороны США Ллойда Остина и главы МО России Сергея Шойгу. Она отказалась сообщить продолжительность состоявшейся беседы, но назвала ее "хорошей возможностью осуществить контакт".Ранее МО РФ и Пентагон сообщили о состоявшемся телефонном разговоре лидеров двух ведомств. Вашингтон сообщил, что Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины. В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обсудил по телефону с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая – тогда двумя министрами, согласно данным Минобороны, также были "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".

https://ria.ru/20221021/ostin-1825743636.html

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Наталья Макарова

сша, россия, министерство обороны сша, ллойд остин, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)