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Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.10.2022
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Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР
Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.10.2022
Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР
Все побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:21
2022-10-21T10:21
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
оон
дарья морозова
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НОВОАЗОВСК, 21 окт - РИА Новости. Все побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобождённых применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили всё компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.Пленные бойцы Донецкой Народной Республики, освобожденные в ходе обмена с Украиной, который прошёл в понедельник, вернулись на территорию ДНР.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, оон, дарья морозова
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, ООН, Дарья Морозова
10:21 21.10.2022
 
Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что киевский режим пытает всех пленных

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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НОВОАЗОВСК, 21 окт - РИА Новости. Все побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобождённых применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили всё компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.
Пленные бойцы Донецкой Народной Республики, освобожденные в ходе обмена с Украиной, который прошёл в понедельник, вернулись на территорию ДНР.
Встреча солдат, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаООНДарья Морозова
 
 
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