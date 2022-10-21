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Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР

Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.10.2022

Киевский режим пытает всех, кто оказывается в плену, заявила омбудсмен ДНР

Все побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:21

2022-10-21T10:21

2022-10-21T10:21

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

оон

дарья морозова

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НОВОАЗОВСК, 21 окт - РИА Новости. Все побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобождённых применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили всё компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.Пленные бойцы Донецкой Народной Республики, освобожденные в ходе обмена с Украиной, который прошёл в понедельник, вернулись на территорию ДНР.

https://ria.ru/20221021/pushilin-1825569701.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, оон, дарья морозова