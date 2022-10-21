https://ria.ru/20221021/putin-1825706603.html

Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД

Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД - РИА Новости, 21.10.2022

Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД

Читатели британского издания Daily Mail положительно оценили видео, на котором президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:49

2022-10-21T15:49

2022-10-21T20:46

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail положительно оценили видео, на котором президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова на полигоне для мобилизованных в Рязанской области."В свои 70 Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины", — написал Tony Crisp."Вы тут потешаетесь над Путиным всего-то из-за пары выстрелов. Хотя ваш кумир Зеленский стреляет только бутафорией, а Байден без посторонней помощи вообще теряется. Неудивительно, Зеленский и Байден вас запрограммировали ненавидеть Путина", — прокомментировал Y-bother."Поначалу я был за Украину, но с каждым днем все больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик", — отметил KhaledUAE."Путин и Байден — как небо и земля. Путин явно рулит, а Байден — марионетка", — считает GREWIE.Владимир Путин накануне посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, владимир путин, россия, рязанская область, украина