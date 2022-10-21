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Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД - РИА Новости, 21.10.2022
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Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД
Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД - РИА Новости, 21.10.2022
Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД
Читатели британского издания Daily Mail положительно оценили видео, на котором президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:49
2022-10-21T20:46
в мире
владимир путин
россия
рязанская область
украина
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail положительно оценили видео, на котором президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова на полигоне для мобилизованных в Рязанской области."В свои 70 Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины", — написал Tony Crisp."Вы тут потешаетесь над Путиным всего-то из-за пары выстрелов. Хотя ваш кумир Зеленский стреляет только бутафорией, а Байден без посторонней помощи вообще теряется. Неудивительно, Зеленский и Байден вас запрограммировали ненавидеть Путина", — прокомментировал Y-bother."Поначалу я был за Украину, но с каждым днем все больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик", — отметил KhaledUAE."Путин и Байден — как небо и земля. Путин явно рулит, а Байден — марионетка", — считает GREWIE.Владимир Путин накануне посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20221021/putin-1825675210.html
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в мире, владимир путин, россия, рязанская область, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Рязанская область, Украина
15:49 21.10.2022 (обновлено: 20:46 21.10.2022)
 
Британцы остались в восторге от навыков Путина в стрельбе из СВД

Читатели Daily Mail пришли в восторг от навыков владения Путиным СВД

CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky / Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky /
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail положительно оценили видео, на котором президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова на полигоне для мобилизованных в Рязанской области.
"В свои 70 Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины", — написал Tony Crisp.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Путину доверяют 80,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
"Вы тут потешаетесь над Путиным всего-то из-за пары выстрелов. Хотя ваш кумир Зеленский стреляет только бутафорией, а Байден без посторонней помощи вообще теряется. Неудивительно, Зеленский и Байден вас запрограммировали ненавидеть Путина", — прокомментировал Y-bother.
"Поначалу я был за Украину, но с каждым днем все больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик", — отметил KhaledUAE.
"Путин и Байден — как небо и земля. Путин явно рулит, а Байден — марионетка", — считает GREWIE.

"А сонный Джо даже не может самостоятельно уйти с трибуны", — сыронизировал Frederickmaximus.

Владимир Путин накануне посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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