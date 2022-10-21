https://ria.ru/20221021/putin-1825629634.html
Путин встретится с губернатором Магаданской области
Путин встретится с губернатором Магаданской области - РИА Новости, 21.10.2022
Путин встретится с губернатором Магаданской области
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:48
2022-10-21T12:48
2022-10-21T12:48
владимир путин
политика
сергей носов
магаданская область
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Огарево. В Ново-Огарево сегодня обычные встречи у него идут, внутренние совещания. Из публичного - он позанимается делами Магаданской области. У него будет на приеме Сергей Носов – губернатор Магаданской области. Начало, по крайней мере, этой встречи мы покажем", - сообщил Песков.Ранее, 18 октября, президент провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, сергей носов, магаданская область, россия
Владимир Путин, Политика, Сергей Носов, Магаданская область, Россия
Путин встретится с губернатором Магаданской области
Президент Путин проведет рабочую встречу с губернатором Магаданской области Носовым