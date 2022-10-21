https://ria.ru/20221021/putin-1825629634.html

Путин встретится с губернатором Магаданской области

Путин встретится с губернатором Магаданской области - РИА Новости, 21.10.2022

Путин встретится с губернатором Магаданской области

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:48

2022-10-21T12:48

2022-10-21T12:48

владимир путин

политика

сергей носов

магаданская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Огарево. В Ново-Огарево сегодня обычные встречи у него идут, внутренние совещания. Из публичного - он позанимается делами Магаданской области. У него будет на приеме Сергей Носов – губернатор Магаданской области. Начало, по крайней мере, этой встречи мы покажем", - сообщил Песков.Ранее, 18 октября, президент провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, политика, сергей носов, магаданская область, россия