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Путин встретится с губернатором Магаданской области - РИА Новости, 21.10.2022
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Путин встретится с губернатором Магаданской области
Путин встретится с губернатором Магаданской области - РИА Новости, 21.10.2022
Путин встретится с губернатором Магаданской области
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:48
2022-10-21T12:48
владимир путин
политика
сергей носов
магаданская область
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Огарево. В Ново-Огарево сегодня обычные встречи у него идут, внутренние совещания. Из публичного - он позанимается делами Магаданской области. У него будет на приеме Сергей Носов – губернатор Магаданской области. Начало, по крайней мере, этой встречи мы покажем", - сообщил Песков.Ранее, 18 октября, президент провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
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владимир путин, политика, сергей носов, магаданская область, россия
Владимир Путин, Политика, Сергей Носов, Магаданская область, Россия
12:48 21.10.2022
 
Путин встретится с губернатором Магаданской области

Президент Путин проведет рабочую встречу с губернатором Магаданской области Носовым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Огарево. В Ново-Огарево сегодня обычные встречи у него идут, внутренние совещания. Из публичного - он позанимается делами Магаданской области. У него будет на приеме Сергей Носов – губернатор Магаданской области. Начало, по крайней мере, этой встречи мы покажем", - сообщил Песков.
Ранее, 18 октября, президент провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
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