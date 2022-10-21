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Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс - РИА Новости, 21.10.2022
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Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс
Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс - РИА Новости, 21.10.2022
Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс
Вероятное возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T01:32
2022-10-21T02:47
в мире
борис джонсон
лиз трасс
алексей пушков
великобритания
telegram
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вероятное возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в Великобритании, написал в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.По его мнению, Трасс оказалась случайной фигурой, которой удалось занять пост главы британского кабмина лишь благодаря пустой демагогии.Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, алексей пушков, великобритания, telegram, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Алексей Пушков, Великобритания, Telegram, Отставка Трасс с поста премьера Британии
01:32 21.10.2022 (обновлено: 02:47 21.10.2022)
 
Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс

Сенатор СФ Пушков: возвращение Джонсона после отставки Трасс девальвирует пост премьера

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вероятное возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в Великобритании, написал в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
"Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума", — отметил Пушков.
По его мнению, Трасс оказалась случайной фигурой, которой удалось занять пост главы британского кабмина лишь благодаря пустой демагогии.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В миреБорис ДжонсонЛиз ТрассАлексей ПушковВеликобританияTelegramОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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