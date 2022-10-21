01:32 21.10.2022 (обновлено: 02:47 21.10.2022)
Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс
Сенатор СФ Пушков: возвращение Джонсона после отставки Трасс девальвирует пост премьера
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вероятное возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в Великобритании, написал в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
"Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума", — отметил Пушков.
По его мнению, Трасс оказалась случайной фигурой, которой удалось занять пост главы британского кабмина лишь благодаря пустой демагогии.
Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.