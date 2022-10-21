https://ria.ru/20221021/pushkov-1825535504.html

Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс

Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс - РИА Новости, 21.10.2022

Пушков указал на странность в скандальной отставке Трасс

Вероятное возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T01:32

2022-10-21T01:32

2022-10-21T02:47

в мире

борис джонсон

лиз трасс

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telegram

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вероятное возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в Великобритании, написал в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.По его мнению, Трасс оказалась случайной фигурой, которой удалось занять пост главы британского кабмина лишь благодаря пустой демагогии.Вчера Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала пост всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.Ранее газета Times предположила, что за пост нового главы правительства могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что его шансы вернуться на пост весьма реальны.

https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html

https://ria.ru/20221020/politika-1825441877.html

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