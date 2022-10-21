https://ria.ru/20221021/profsoyuz-1825682079.html

Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября

Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября - РИА Новости, 21.10.2022

Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября

Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:50

2022-10-21T14:50

2022-10-21T14:50

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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с требованием повышения зарплат, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя профсоюза Селин Верзелетти.По ее словам, после забастовок и манифестаций, которые прошли по всей Франции 18 октября, "появилась динамика". Профсоюзы утверждают, что тогда с протестом на улицы вышли около 300 тыс человек, поэтому протестное движение необходимо продолжить, так как "это соответствует ожиданиям работников".Во Франции 18 октября прошли манифестации на фоне межотраслевой забастовки по призыву ведущих профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) с требованием повышения зарплат. В них участвовали работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции.В демонстрации в Париже приняли также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокаций со стороны радикалов. Они били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.

https://ria.ru/20221019/zabastovka-1825074892.html

https://ria.ru/20221018/zabastovka-1824997336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, париж, министерство внутренних дел франции