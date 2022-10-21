Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября
Ведущий французский профсоюз призвал к забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября
© Фото : Sputnik FranceВо время демонстрации в Париже, Франция
© Фото : Sputnik France
Во время демонстрации в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с требованием повышения зарплат, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя профсоюза Селин Верзелетти.
По ее словам, после забастовок и манифестаций, которые прошли по всей Франции 18 октября, "появилась динамика". Профсоюзы утверждают, что тогда с протестом на улицы вышли около 300 тыс человек, поэтому протестное движение необходимо продолжить, так как "это соответствует ожиданиям работников".
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Во Франции 18 октября прошли манифестации на фоне межотраслевой забастовки по призыву ведущих профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) с требованием повышения зарплат. В них участвовали работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции.
В демонстрации в Париже приняли также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокаций со стороны радикалов. Они били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.
По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.