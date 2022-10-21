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Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября - РИА Новости, 21.10.2022
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Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября
Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября - РИА Новости, 21.10.2022
Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября
Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:50
2022-10-21T14:50
в мире
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с требованием повышения зарплат, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя профсоюза Селин Верзелетти.По ее словам, после забастовок и манифестаций, которые прошли по всей Франции 18 октября, "появилась динамика". Профсоюзы утверждают, что тогда с протестом на улицы вышли около 300 тыс человек, поэтому протестное движение необходимо продолжить, так как "это соответствует ожиданиям работников".Во Франции 18 октября прошли манифестации на фоне межотраслевой забастовки по призыву ведущих профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) с требованием повышения зарплат. В них участвовали работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции.В демонстрации в Париже приняли также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокаций со стороны радикалов. Они били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.
https://ria.ru/20221019/zabastovka-1825074892.html
https://ria.ru/20221018/zabastovka-1824997336.html
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в мире, франция, париж, министерство внутренних дел франции
В мире, Франция, Париж, Министерство внутренних дел Франции
14:50 21.10.2022
 
Французский профсоюз призвал к забастовкам 27 октября и 10 ноября

Ведущий французский профсоюз призвал к забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября

© Фото : Sputnik FranceВо время демонстрации в Париже, Франция
Во время демонстрации в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Sputnik France
Во время демонстрации в Париже, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) призвал к новым межпрофессиональным забастовкам и манифестациям 27 октября и 10 ноября с требованием повышения зарплат, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя профсоюза Селин Верзелетти.
По ее словам, после забастовок и манифестаций, которые прошли по всей Франции 18 октября, "появилась динамика". Профсоюзы утверждают, что тогда с протестом на улицы вышли около 300 тыс человек, поэтому протестное движение необходимо продолжить, так как "это соответствует ожиданиям работников".
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:17
В Нидерландах водители автобусов объявили трехдневную забастовку
Во Франции 18 октября прошли манифестации на фоне межотраслевой забастовки по призыву ведущих профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) с требованием повышения зарплат. В них участвовали работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции.
В демонстрации в Париже приняли также участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокаций со стороны радикалов. Они били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.
По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.
Самолет авиакомпании Eurowings - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 22:38
СМИ: компания Eurowings отменила около половины рейсов из-за забастовки
 
В миреФранцияПарижМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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