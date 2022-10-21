16:28 21.10.2022 (обновлено: 19:19 21.10.2022)
Как получить профессию будущего?
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развитияМастер-класс по психологической коммуникации
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития
Порядка двух тысяч московских старшеклассников и студентов колледжей собрал фестиваль профессий в рамках проекта "Навыки будущего". Конгресс-центр Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) с трудом вместил всех желающих послушать лекции об актуальных профессиях будущего, узнать новейшие тренды, прокачать навыки soft skills.
Игра по-серьезному
Организатором фестиваля "Компетенции будущего в условиях цифровой экономики" выступила автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала" столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Он прошел в рамках одного из проектов организатора – "Навыки будущего".
Что представлял собой фестиваль профессий? Настоящий квест – игру, в ходе которой участник проходит своего рода интеллектуальную полосу препятствий. Ребята переходили от площадки к площадке: на одной – заполняли анкету с перечислением своих самых значимых успехов (эту часть подростки проходили с особым удовольствием), на другой – на скорость отвечали на хитрые вопросы, на третьей – пробовали "продать" свой стартап.
"Я пришла сюда узнать, насколько подхожу для своей профессии (я – системный администратор), сколько навыков я получила во время обучения в колледже, и насколько у меня большой кругозор", - говорит студентка политехнического колледжа №47 Ирина Аббазова.
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развитияУ столов консультантов выстраивались очереди
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития
У столов консультантов выстраивались очереди
Привлекает, по словам Ирины, и то, что во время игры можно объективно проверить уровень своих профессиональных навыков и того, что называется soft skills –надпрофессиональных умений, помогающих работать с людьми.
Новички и чемпионы
Большинство из участников на подобных мероприятиях впервые, и только начинают открывать для себя мир профессий будущего. Но были и те, у кого уже имеется опыт участия и побед в проектах и чемпионатах.
Например, команда школы №1375 в прошлом году одержала победу в конкурсе "Технолидеры Москвы", также организованного АНО "РЧК" вместе с Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Ребята представили проект, призванный помочь слабовидящим детям.
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"Нам легко делать проекты, но очень тяжело заходить в бизнес", – говорит наставник ребят, учитель информатики Елена Кирута.
Поэтому на фестиваль школьники приехали, чтобы "навести мосты" и спросить совета – как быть дальше.
Чем поможет государство
Многие из присутствовавших пришли на фестиваль, чтобы послушать выступление Алексея Фурсина, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы. В зале был аншлаг, а самого Фурсина учащиеся школ и колледжей долго не отпускали, задавая вопросы.
О чем же говорил подросткам глава Департамента? Например, о том, что корочка диплома отнюдь не делает человека специалистом. Реалии современной жизни таковы, что теперь учиться и повышать свою квалификацию приходится постоянно. О том, что не надо бояться становиться предпринимателями. Да, в 90-е годы прошлого века бизнес был рискованным занятием, сейчас же молодежному бизнесу, самым дерзким стартапам предоставлен режим максимального благоприятствования.
"Во что мы инвестируем? В обучение вашей команды. Нам важно, чтобы вы свой смогли "упаковать" свой проект, сделать его инвестиционно привлекательным. Мы готовы любую вашу идею "упаковывать", подготовить ее к выходу на рынок", – подчеркнул Алексей Фурсин.
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развитияРуководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Алексей Фурсин
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Алексей Фурсин
Обязательные навыки
Одна из целей фестиваля – "прокачать" у молодых навык, который сейчас называется soft skills. Ведь даже самое гениальное изобретение не поможет молодым стартаперам, если у них нет навыков коммуникации и умения презентовать свой товар.
"Прежде всего, у вас должна быть конкретная цель, к которой вы стремитесь. Для ее достижения вы должны непрерывно развивать коммуникативные навыки. Мы постоянно находимся в коммуникации. И от того, насколько хорошо мы умеем это делать, зависит успех", – подчеркнула в своем выступлении Карина Султанова, один из лучших HR-специалистов России.
Также перед ребятами выступили известные предприниматели, построившие свои бизнесы с нуля. Это Илья Чех, основатель стартапа, который стал единственным в России производителем функциональных протезов конечностей, и Дмитрий Кривошеев, представитель бизнес-проекта, основанного на анализе человеческого генома.
Фестиваль собрал в "Цифровом университете", как все чаще называют МТУСИ, множество талантливых ребят из всех районов Москвы. Андрей Муханов, проректор по молодежной политике и воспитательной работе, сказал, что был бы рад видеть молодых участников фестиваля в качестве студентов университета.
"Сегодня у нас отличный пример взаимодействия с Департаментом и другими участниками. Но в целом это – испытанный формат и в Москве, и в России. Достаточное количество заинтересованных сторон Это формат на уровне контакта с государственными учреждениями, на уровне бизнеса, на уровне науки", - сказал Муханов.
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Продолжение следует
…Оживленная атмосфера царила на обоих этажах Конгресс-центра. Около одного столика, где молодых людей тестируют на самую подходящую для каждого из них профессию будущего, стоит подросток лет шестнадцати и чуть не плачет. "Что делать, если мне нравятся все указанные профессии?" – спрашивает он у педагога-психолога Александры Прокутиной.
Собственно, на помощь с профессиональным самоопределением и направлен проект "Навыки будущего", все мероприятия которого проходят для молодежи совершенно бесплатно.
"Это не длительное обучение, а скорее, "открытые уроки", которые позволяют ребятам узнать что-то новое. Многие знания могут устареть уже сегодня, стать ненужными. Поэтому молодому человеку нужно знать о трендах – биотехнологиях, робототехнике, цифровых решениях, искусственном интеллекте; понимать, куда развивается прогресс. Эти знания формируют у молодого человека представление о навыках будущего, позволяющих стать "универсальным бойцом", – сказал Алексей Фурсин РИА Новости.
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развитияПо завершении мероприятия Алексей Фурсин долго общался со школьниками
© Фото предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития
По завершении мероприятия Алексей Фурсин долго общался со школьниками
Начиная с 2020 года, когда проект стартовал, более тысячи его мероприятий прошли порядка 60 тысяч ребят. И продолжение, конечно, следует – в рамках проекта регулярно проводятся мастер-классы, деловые игры, лекции известных экспертов, встречи с в формате "Дай пять успеху!", когда своим опытом делятся успешные в своем деле люди.
Через "Навыки будущего" подрастающие москвичи попадают в инновационную инфраструктуру Москвы – например, в детские технопарки, где могут реализовать "от и до" любой проект в области научно-технического творчества, конкурсы "Технолидеры Москвы" и "Технолидеры Будущего", состав команд-участников различных чемпионатов, которые проводит Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций и т.д. Например, 16-летний Никита Литовкин из школы №1539 уже несколько лет занимается в детском технопарке "Мосгормаш". Являясь инженером одноименной команды, он неоднократно становился чемпионом конкурсов радиоуправляемых автомоделей, в том числе и на водородном топливном элементе – даже международного уровня. Буквально за день до фестиваля он стал одним из лучших на Всероссийском чемпионате по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем, проходившем на ВДНХ.
Актуальная афиша мероприятий проекта "Навыки будущего" публикуется на сайте проекта , а принять в них участие, кто заинтересован в личностном и профессиональном развитии, хочет получить новую информацию о трендах и инновациях в различных сферах деятельности.