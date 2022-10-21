https://ria.ru/20221021/professiya-1825712032.html

Как получить профессию будущего?

Как получить профессию будущего? - РИА Новости, 21.10.2022

Как получить профессию будущего?

Порядка двух тысяч московских старшеклассников и студентов колледжей собрал фестиваль профессий в рамках проекта "Навыки будущего". Конгресс-центр Московского... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:28

2022-10-21T16:28

2022-10-21T19:19

общество

ано «развитие человеческого капитала»

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

навигатор абитуриента

кем стать

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Порядка двух тысяч московских старшеклассников и студентов колледжей собрал фестиваль профессий в рамках проекта "Навыки будущего". Конгресс-центр Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) с трудом вместил всех желающих послушать лекции об актуальных профессиях будущего, узнать новейшие тренды, прокачать навыки soft skills.Игра по-серьезномуОрганизатором фестиваля "Компетенции будущего в условиях цифровой экономики" выступила автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала" столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Он прошел в рамках одного из проектов организатора – "Навыки будущего".Что представлял собой фестиваль профессий? Настоящий квест – игру, в ходе которой участник проходит своего рода интеллектуальную полосу препятствий. Ребята переходили от площадки к площадке: на одной – заполняли анкету с перечислением своих самых значимых успехов (эту часть подростки проходили с особым удовольствием), на другой – на скорость отвечали на хитрые вопросы, на третьей – пробовали "продать" свой стартап.Привлекает, по словам Ирины, и то, что во время игры можно объективно проверить уровень своих профессиональных навыков и того, что называется soft skills –надпрофессиональных умений, помогающих работать с людьми.Новички и чемпионыБольшинство из участников на подобных мероприятиях впервые, и только начинают открывать для себя мир профессий будущего. Но были и те, у кого уже имеется опыт участия и побед в проектах и чемпионатах.Например, команда школы №1375 в прошлом году одержала победу в конкурсе "Технолидеры Москвы", также организованного АНО "РЧК" вместе с Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Ребята представили проект, призванный помочь слабовидящим детям."Нам легко делать проекты, но очень тяжело заходить в бизнес", – говорит наставник ребят, учитель информатики Елена Кирута.Поэтому на фестиваль школьники приехали, чтобы "навести мосты" и спросить совета – как быть дальше.Чем поможет государствоМногие из присутствовавших пришли на фестиваль, чтобы послушать выступление Алексея Фурсина, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы. В зале был аншлаг, а самого Фурсина учащиеся школ и колледжей долго не отпускали, задавая вопросы.О чем же говорил подросткам глава Департамента? Например, о том, что корочка диплома отнюдь не делает человека специалистом. Реалии современной жизни таковы, что теперь учиться и повышать свою квалификацию приходится постоянно. О том, что не надо бояться становиться предпринимателями. Да, в 90-е годы прошлого века бизнес был рискованным занятием, сейчас же молодежному бизнесу, самым дерзким стартапам предоставлен режим максимального благоприятствования."Во что мы инвестируем? В обучение вашей команды. Нам важно, чтобы вы свой смогли "упаковать" свой проект, сделать его инвестиционно привлекательным. Мы готовы любую вашу идею "упаковывать", подготовить ее к выходу на рынок", – подчеркнул Алексей Фурсин.Обязательные навыкиОдна из целей фестиваля – "прокачать" у молодых навык, который сейчас называется soft skills. Ведь даже самое гениальное изобретение не поможет молодым стартаперам, если у них нет навыков коммуникации и умения презентовать свой товар.Также перед ребятами выступили известные предприниматели, построившие свои бизнесы с нуля. Это Илья Чех, основатель стартапа, который стал единственным в России производителем функциональных протезов конечностей, и Дмитрий Кривошеев, представитель бизнес-проекта, основанного на анализе человеческого генома.Фестиваль собрал в "Цифровом университете", как все чаще называют МТУСИ, множество талантливых ребят из всех районов Москвы. Андрей Муханов, проректор по молодежной политике и воспитательной работе, сказал, что был бы рад видеть молодых участников фестиваля в качестве студентов университета."Сегодня у нас отличный пример взаимодействия с Департаментом и другими участниками. Но в целом это – испытанный формат и в Москве, и в России. Достаточное количество заинтересованных сторон Это формат на уровне контакта с государственными учреждениями, на уровне бизнеса, на уровне науки", - сказал Муханов.Продолжение следует…Оживленная атмосфера царила на обоих этажах Конгресс-центра. Около одного столика, где молодых людей тестируют на самую подходящую для каждого из них профессию будущего, стоит подросток лет шестнадцати и чуть не плачет. "Что делать, если мне нравятся все указанные профессии?" – спрашивает он у педагога-психолога Александры Прокутиной.Собственно, на помощь с профессиональным самоопределением и направлен проект "Навыки будущего", все мероприятия которого проходят для молодежи совершенно бесплатно.Начиная с 2020 года, когда проект стартовал, более тысячи его мероприятий прошли порядка 60 тысяч ребят. И продолжение, конечно, следует – в рамках проекта регулярно проводятся мастер-классы, деловые игры, лекции известных экспертов, встречи с в формате "Дай пять успеху!", когда своим опытом делятся успешные в своем деле люди.Через "Навыки будущего" подрастающие москвичи попадают в инновационную инфраструктуру Москвы – например, в детские технопарки, где могут реализовать "от и до" любой проект в области научно-технического творчества, конкурсы "Технолидеры Москвы" и "Технолидеры Будущего", состав команд-участников различных чемпионатов, которые проводит Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций и т.д. Например, 16-летний Никита Литовкин из школы №1539 уже несколько лет занимается в детском технопарке "Мосгормаш". Являясь инженером одноименной команды, он неоднократно становился чемпионом конкурсов радиоуправляемых автомоделей, в том числе и на водородном топливном элементе – даже международного уровня. Буквально за день до фестиваля он стал одним из лучших на Всероссийском чемпионате по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем, проходившем на ВДНХ.Актуальная афиша мероприятий проекта "Навыки будущего" публикуется на сайте проекта , а принять в них участие, кто заинтересован в личностном и профессиональном развитии, хочет получить новую информацию о трендах и инновациях в различных сферах деятельности.

https://ria.ru/20211221/chempionat-1764667063.html

https://ria.ru/20211207/chempionat-1762531511.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, ано «развитие человеческого капитала», алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), навигатор абитуриента, кем стать