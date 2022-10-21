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Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022
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Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле
Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022
Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле
Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:47
2022-10-21T13:13
безопасность
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предложил по примеру Израиля начать призывать в армию женщин."Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было" , - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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безопасность, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ
12:47 21.10.2022 (обновлено: 13:13 21.10.2022)
 
Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что вопрос призыва в армию женщин не обсуждается

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предложил по примеру Израиля начать призывать в армию женщин.
"Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было" , - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Мобилизация женщин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 13:07
Мобилизация женщин: подлежат ли призыву из запаса в 2022 году
 
БезопасностьДмитрий ПесковРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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