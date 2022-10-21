https://ria.ru/20221021/prizyv-1825629506.html
Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле
Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022
Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле
Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:47
2022-10-21T12:47
2022-10-21T13:13
безопасность
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предложил по примеру Израиля начать призывать в армию женщин."Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было" , - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825087089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_2ca0490a2ecda032c32e6bbe744a9f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ
12:47 21.10.2022 (обновлено: 13:13 21.10.2022)
Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что вопрос призыва в армию женщин не обсуждается