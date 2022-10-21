https://ria.ru/20221021/prizyv-1825629506.html

Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле

Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022

Обсуждение призыва в армию женщин не ведется, заявили в Кремле

Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:47

2022-10-21T12:47

2022-10-21T13:13

безопасность

дмитрий песков

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предложил по примеру Израиля начать призывать в армию женщин."Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было" , - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825087089.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф