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В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров

В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров - РИА Новости, 21.10.2022

В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров

Первое в России производство 5D-принтеров создали в волгоградской компании "Стереотек" при господдержке, технология позволит печатать любые промышленные детали, РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:18

2022-10-21T18:18

2022-10-21T18:18

экономика

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волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Первое в России производство 5D-принтеров создали в волгоградской компании "Стереотек" при господдержке, технология позволит печатать любые промышленные детали, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области."На площадке волгоградской инновационной компании "Стереотек" с господдержкой запущено первое в России производство 5D-принтеров", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что компания получила господдержку в 100 миллионов рублей, которая позволила создать производство. По данным администрации, на 5D-принтерах можно печатать любые промышленные детали, в том числе на замену импортных. На предприятии запущены четыре линии, что позволит выпускать до одной тысячи изделий в год. Отмечается, что технология может быть использована в авиа-и автомобилестроении, протезировании и других сферах.

https://ria.ru/20221021/bespilotnik-1825766832.html

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волгоград

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экономика, технологии, россия, волгоград, волгоградская область