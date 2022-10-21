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В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров
В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров - РИА Новости, 21.10.2022
В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров
Первое в России производство 5D-принтеров создали в волгоградской компании "Стереотек" при господдержке, технология позволит печатать любые промышленные детали, РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:18
2022-10-21T18:18
2022-10-21T18:18
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ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Первое в России производство 5D-принтеров создали в волгоградской компании "Стереотек" при господдержке, технология позволит печатать любые промышленные детали, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области."На площадке волгоградской инновационной компании "Стереотек" с господдержкой запущено первое в России производство 5D-принтеров", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что компания получила господдержку в 100 миллионов рублей, которая позволила создать производство. По данным администрации, на 5D-принтерах можно печатать любые промышленные детали, в том числе на замену импортных. На предприятии запущены четыре линии, что позволит выпускать до одной тысячи изделий в год. Отмечается, что технология может быть использована в авиа-и автомобилестроении, протезировании и других сферах.
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экономика, технологии, россия, волгоград, волгоградская область
Экономика, Технологии, Россия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров
Волгоградская компания "Стереотек" запустила первое в России производство 5D-принтеров