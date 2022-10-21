https://ria.ru/20221021/priamure-1825544142.html

Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры

Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры - РИА Новости, 21.10.2022

Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры

Глава Приамурья Василий Орлов передал призванным в рамках частичной мобилизации, проходящим подготовку в регионе, экипировку, рации, квадрокоптеры и другое... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T06:31

2022-10-21T06:31

2022-10-21T06:31

амурская область

безопасность

василий орлов (губернатор)

амурская область

частичная мобилизация в россии

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов передал призванным в рамках частичной мобилизации, проходящим подготовку в регионе, экипировку, рации, квадрокоптеры и другое оснащение, сообщает региональное правительство.Мобилизованным передали элементы экипировки, термобелье, рации, тактические перчатки, фонари - всего 1,2 тысячи комплектов. Закупки ведут по заявкам Минобороны. Орлов отметил, что власти региона помогают обеспечивать всем необходимым участников военной операции."Материальное оснащение для бойцов мы приобретаем и передаем в войска с начала специальной военной операции, не афишируя эту помощь. Закупаем квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки и другое. Также помощь оказывают наши предприниматели, общественные объединения, неравнодушные жители. Благодарю всех за это", – приводит слова Орлова региональное правительство.

https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825312608.html

амурская область

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безопасность, василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, общество