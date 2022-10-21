Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры
Глава Приамурья Орлов передал проходящим подготовку в регионе мобилизованным экипировку
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов передал призванным в рамках частичной мобилизации, проходящим подготовку в регионе, экипировку, рации, квадрокоптеры и другое оснащение, сообщает региональное правительство.
"Сегодня глава Амурской области Василий Орлов передал средства оснащения и необходимое оборудование в ДВОКУ. Там сейчас мобилизованные амурчане проходят учебную подготовку. Эта партия обмундирования приобретена для оснащения призванных в рамках мобилизации", - говорится в сообщении.
Мобилизованным передали элементы экипировки, термобелье, рации, тактические перчатки, фонари - всего 1,2 тысячи комплектов. Закупки ведут по заявкам Минобороны. Орлов отметил, что власти региона помогают обеспечивать всем необходимым участников военной операции.
"Материальное оснащение для бойцов мы приобретаем и передаем в войска с начала специальной военной операции, не афишируя эту помощь. Закупаем квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки и другое. Также помощь оказывают наши предприниматели, общественные объединения, неравнодушные жители. Благодарю всех за это", – приводит слова Орлова региональное правительство.