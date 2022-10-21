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Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры - РИА Новости, 21.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221021/priamure-1825544142.html
Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры
Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры - РИА Новости, 21.10.2022
Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры
Глава Приамурья Василий Орлов передал призванным в рамках частичной мобилизации, проходящим подготовку в регионе, экипировку, рации, квадрокоптеры и другое... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T06:31
2022-10-21T06:31
амурская область
безопасность
василий орлов (губернатор)
амурская область
частичная мобилизация в россии
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов передал призванным в рамках частичной мобилизации, проходящим подготовку в регионе, экипировку, рации, квадрокоптеры и другое оснащение, сообщает региональное правительство.Мобилизованным передали элементы экипировки, термобелье, рации, тактические перчатки, фонари - всего 1,2 тысячи комплектов. Закупки ведут по заявкам Минобороны. Орлов отметил, что власти региона помогают обеспечивать всем необходимым участников военной операции."Материальное оснащение для бойцов мы приобретаем и передаем в войска с начала специальной военной операции, не афишируя эту помощь. Закупаем квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки и другое. Также помощь оказывают наши предприниматели, общественные объединения, неравнодушные жители. Благодарю всех за это", – приводит слова Орлова региональное правительство.
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безопасность, василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, общество
Амурская область, Безопасность, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Частичная мобилизация в России, Общество
06:31 21.10.2022
 
Глава Приамурья передал мобилизованным экипировку и квадрокоптеры

Глава Приамурья Орлов передал проходящим подготовку в регионе мобилизованным экипировку

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов передал призванным в рамках частичной мобилизации, проходящим подготовку в регионе, экипировку, рации, квадрокоптеры и другое оснащение, сообщает региональное правительство.
"Сегодня глава Амурской области Василий Орлов передал средства оснащения и необходимое оборудование в ДВОКУ. Там сейчас мобилизованные амурчане проходят учебную подготовку. Эта партия обмундирования приобретена для оснащения призванных в рамках мобилизации", - говорится в сообщении.
Мобилизованным передали элементы экипировки, термобелье, рации, тактические перчатки, фонари - всего 1,2 тысячи комплектов. Закупки ведут по заявкам Минобороны. Орлов отметил, что власти региона помогают обеспечивать всем необходимым участников военной операции.
"Материальное оснащение для бойцов мы приобретаем и передаем в войска с начала специальной военной операции, не афишируя эту помощь. Закупаем квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки и другое. Также помощь оказывают наши предприниматели, общественные объединения, неравнодушные жители. Благодарю всех за это", – приводит слова Орлова региональное правительство.
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20 октября, 11:46Амурская область
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Амурская областьБезопасностьВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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