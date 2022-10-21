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В подвале детсада в Санкт-Петербурге загорелся кабель

В подвале детсада в Санкт-Петербурге загорелся кабель - РИА Новости, 21.10.2022

В подвале детсада в Санкт-Петербурге загорелся кабель

Более 100 человек пришлось эвакуировать из детсада в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где в подвале горел кабель, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:57

2022-10-21T10:57

2022-10-21T10:57

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Более 100 человек пришлось эвакуировать из детсада в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где в подвале горел кабель, сообщило городское управление МЧС РФ.Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на улице Пионерстроя, дом 18, корпус 3 поступило в пятницу в 8.15 мск."В двухэтажном здании детского сада №30 в подвальном помещении происходило горение кабеля 2 погонных метра. Эвакуировано 111 человек", - говорится в сообщении.Пожар ликвидировали около 9 часов утра силами 23 специалистов и пяти единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20221021/pozhar-1825583279.html

санкт-петербург

красносельский район

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)