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Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины - РИА Новости, 21.10.2022
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Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины - РИА Новости, 21.10.2022
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины
Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:49
2022-10-21T17:02
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
алексей резников
ллойд остин
сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба Пентагона.О контакте с Резниковым было объявлено сразу после пресс-релиза с подтверждением разговора Остина с российским министром обороны Сергеем Шойгу."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить незыблемую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России", - сказано в сообщении.Остин также заявил о намерении международного сообщества укрепить оборонительный потенциал Украины на более отдаленную перспективу."Оба лидера договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в пресс-релизе.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, алексей резников, ллойд остин, сергей шойгу
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Алексей Резников, Ллойд Остин, Сергей Шойгу
16:49 21.10.2022 (обновлено: 17:02 21.10.2022)
 
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины

Глава Пентагона пообещал главе Минобороны Украины продолжение американской поддержки Киева

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба Пентагона.
О контакте с Резниковым было объявлено сразу после пресс-релиза с подтверждением разговора Остина с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить незыблемую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России", - сказано в сообщении.
Остин также заявил о намерении международного сообщества укрепить оборонительный потенциал Украины на более отдаленную перспективу.
"Оба лидера договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в пресс-релизе.
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В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШААлексей РезниковЛлойд ОстинСергей Шойгу
 
 
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