https://ria.ru/20221021/pomosch-1825735892.html

Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины

Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины - РИА Новости, 21.10.2022

Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:49

2022-10-21T16:49

2022-10-21T17:02

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

алексей резников

ллойд остин

сергей шойгу

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба Пентагона.О контакте с Резниковым было объявлено сразу после пресс-релиза с подтверждением разговора Остина с российским министром обороны Сергеем Шойгу."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить незыблемую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России", - сказано в сообщении.Остин также заявил о намерении международного сообщества укрепить оборонительный потенциал Украины на более отдаленную перспективу."Оба лидера договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221021/peregovory-1825713842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, алексей резников, ллойд остин, сергей шойгу