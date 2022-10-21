https://ria.ru/20221021/pomosch-1825735892.html
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины - РИА Новости, 21.10.2022
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины
Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:49
2022-10-21T16:49
2022-10-21T17:02
в мире
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сша
министерство обороны сша
алексей резников
ллойд остин
сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба Пентагона.О контакте с Резниковым было объявлено сразу после пресс-релиза с подтверждением разговора Остина с российским министром обороны Сергеем Шойгу."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить незыблемую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России", - сказано в сообщении.Остин также заявил о намерении международного сообщества укрепить оборонительный потенциал Украины на более отдаленную перспективу."Оба лидера договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825713842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, алексей резников, ллойд остин, сергей шойгу
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Алексей Резников, Ллойд Остин, Сергей Шойгу
16:49 21.10.2022 (обновлено: 17:02 21.10.2022)
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины
Глава Пентагона пообещал главе Минобороны Украины продолжение американской поддержки Киева
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки, сообщила пресс-служба Пентагона.
О контакте с Резниковым было объявлено сразу после пресс-релиза с подтверждением разговора Остина с российским министром обороны Сергеем Шойгу
.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить незыблемую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России", - сказано в сообщении.
Остин также заявил о намерении международного сообщества укрепить оборонительный потенциал Украины на более отдаленную перспективу.
"Оба лидера договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в пресс-релизе.