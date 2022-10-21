https://ria.ru/20221021/politseyskie-1825634023.html

В Ярославской области пьяная женщина избила двух полицейских

В Ярославской области пьяная женщина избила двух полицейских - РИА Новости, 21.10.2022

В Ярославской области пьяная женщина избила двух полицейских

Жительница Ярославской области, будучи в подпитии, нарушала общественный порядок, а при задержании побила двух сотрудниц полиции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:57

2022-10-21T12:57

2022-10-21T12:57

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Жительница Ярославской области, будучи в подпитии, нарушала общественный порядок, а при задержании побила двух сотрудниц полиции, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.По данным СУСК, в городе Данилове Ярославской области 32-летняя местная жительница нарушала общественный порядок, находясь в состоянии алкогольного опьянения."В ходе доставления гражданки в отдел полиции для составления административного протокола, при сопровождении ее в отделе, подозреваемая применила насилие в отношении двух сотрудниц полиции", - говорится в сообщении.Представитель регионального следственного управления пояснила РИА Новости, что женщина "побила сотрудниц руками и ногами".Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что пострадавшим полицейским потребовалась медицинская помощь. Характер травм он не уточнил.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

https://ria.ru/20221011/memorial-1823011062.html

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происшествия, ярославль, россия