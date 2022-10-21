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Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 21.10.2022
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Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции
Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 21.10.2022
Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции
Инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары, деталей пока нет, поручения о консультациях даны в обеих странах, рассказал... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:09
2022-10-21T13:09
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары, деталей пока нет, поручения о консультациях даны в обеих странах, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсуждал эту идею с Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу, по его словам, Европа сможет получать российский газ через Турцию."Пока стройного понимания (как и кому будут поставлять газ из турецкого хаба - ред.) нет. Сама идея концептуальная была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане", - сказал Песков.Поручение по консультациям, по словам Пескова, было дано ведомствам обеих стран. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что инициатива создания хаба отвечает интересам и России, и Турции.Также Песков объяснил, какие нюансы предстоит проговорить."В любом случае, "Турецкий поток" - это исправно и на полную загрузку, что называется, работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать. Естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее - все это предстоит еще определить", - заключил он.
https://ria.ru/20221019/khab-1825084988.html
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, москва, турецкий поток
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Москва, Турецкий поток
13:09 21.10.2022
 
Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции

Пресс-секретарь Песков: создание газового хаба в Турции отвечает интересам Москвы и Анкары

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары, деталей пока нет, поручения о консультациях даны в обеих странах, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсуждал эту идею с Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу, по его словам, Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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"Пока стройного понимания (как и кому будут поставлять газ из турецкого хаба - ред.) нет. Сама идея концептуальная была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане", - сказал Песков.
Поручение по консультациям, по словам Пескова, было дано ведомствам обеих стран. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что инициатива создания хаба отвечает интересам и России, и Турции.
"Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно, которая в интересах и Москвы, и Анкары, поэтому сейчас все нюансы будут прорабатываться", - отметил он.
Также Песков объяснил, какие нюансы предстоит проговорить.
"В любом случае, "Турецкий поток" - это исправно и на полную загрузку, что называется, работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать. Естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее - все это предстоит еще определить", - заключил он.
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В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияМоскваТурецкий поток
 
 
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