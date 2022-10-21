https://ria.ru/20221021/peskov-1825639444.html

Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции

Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции - РИА Новости, 21.10.2022

Песков прокомментировал планы по созданию газового хаба в Турции

Инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары, деталей пока нет, поручения о консультациях даны в обеих странах, рассказал... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:09

2022-10-21T13:09

2022-10-21T13:09

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары, деталей пока нет, поручения о консультациях даны в обеих странах, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсуждал эту идею с Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу, по его словам, Европа сможет получать российский газ через Турцию."Пока стройного понимания (как и кому будут поставлять газ из турецкого хаба - ред.) нет. Сама идея концептуальная была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане", - сказал Песков.Поручение по консультациям, по словам Пескова, было дано ведомствам обеих стран. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что инициатива создания хаба отвечает интересам и России, и Турции.Также Песков объяснил, какие нюансы предстоит проговорить."В любом случае, "Турецкий поток" - это исправно и на полную загрузку, что называется, работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать. Естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее - все это предстоит еще определить", - заключил он.

https://ria.ru/20221019/khab-1825084988.html

https://ria.ru/20221014/gaz-1824033452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, москва, турецкий поток