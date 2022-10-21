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Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации - РИА Новости, 21.10.2022
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Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации - РИА Новости, 21.10.2022
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:03
2022-10-21T17:03
ллойд остин
сергей шойгу
украина
сша
россия
министерство обороны сша
безопасность
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Пентагона."Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обсудил по телефону с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая – тогда двумя министрами, согласно данным Минобороны, также были "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825713842.html
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ллойд остин, сергей шойгу, украина, сша, россия, министерство обороны сша, безопасность
Ллойд Остин, Сергей Шойгу, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, Безопасность
17:03 21.10.2022
 
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации

Министр обороны США Остин в беседе с Шойгу заявил о важности коммуникаций на фоне Украины

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Пентагона.
"Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины", - говорится в сообщении.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 16:06
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине
Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обсудил по телефону с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая – тогда двумя министрами, согласно данным Минобороны, также были "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 20:16
Разговор Остина и Шойгу не позволил разрешить спорные вопросы, сообщили СМИ
 
Ллойд ОстинСергей ШойгуУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАБезопасность
 
 
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