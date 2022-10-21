https://ria.ru/20221021/ostin-1825743636.html

Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации

Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации - РИА Новости, 21.10.2022

Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:03

2022-10-21T17:03

2022-10-21T17:03

ллойд остин

сергей шойгу

украина

сша

россия

министерство обороны сша

безопасность

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Пентагона."Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обсудил по телефону с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая – тогда двумя министрами, согласно данным Минобороны, также были "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".

https://ria.ru/20221021/peregovory-1825713842.html

https://ria.ru/20220513/shoygu-1788434989.html

украина

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ллойд остин, сергей шойгу, украина, сша, россия, министерство обороны сша, безопасность