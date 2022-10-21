https://ria.ru/20221021/ostin-1825743636.html
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации - РИА Новости, 21.10.2022
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:03
2022-10-21T17:03
2022-10-21T17:03
ллойд остин
сергей шойгу
украина
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россия
министерство обороны сша
безопасность
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Пентагона."Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обсудил по телефону с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая – тогда двумя министрами, согласно данным Минобороны, также были "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине".
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825713842.html
https://ria.ru/20220513/shoygu-1788434989.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ллойд остин, сергей шойгу, украина, сша, россия, министерство обороны сша, безопасность
Ллойд Остин, Сергей Шойгу, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, Безопасность
Министр обороны США призвал Шойгу поддерживать коммуникации
Министр обороны США Остин в беседе с Шойгу заявил о важности коммуникаций на фоне Украины