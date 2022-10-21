https://ria.ru/20221021/ois-1825746224.html

В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества

В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 21.10.2022

В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества

Делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генсеком приедет в РФ 23 октября, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:12

2022-10-21T17:12

2022-10-21T17:25

сергей лавров

валентина матвиенко

рамазан абдулатипов

россия

москва

организация исламского сотрудничества

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генсеком приедет в РФ 23 октября, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заявил постпред РФ при организации Рамазан Абдулатипов."Крупная делегация Организации исламского сотрудничества приезжает 23 числа в Москву во главе с генеральным секретарём и в составе делегации три заместителя генерального секретаря. Они встречаются с Лавровым, Матвиенко", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России".

https://ria.ru/20220827/lavrov-1812557912.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, валентина матвиенко, рамазан абдулатипов, россия, москва, организация исламского сотрудничества, совет федерации рф, в мире