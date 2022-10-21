https://ria.ru/20221021/ois-1825746224.html
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 21.10.2022
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества
Делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генсеком приедет в РФ 23 октября, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:12
2022-10-21T17:12
2022-10-21T17:25
сергей лавров
валентина матвиенко
рамазан абдулатипов
россия
москва
организация исламского сотрудничества
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генсеком приедет в РФ 23 октября, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заявил постпред РФ при организации Рамазан Абдулатипов."Крупная делегация Организации исламского сотрудничества приезжает 23 числа в Москву во главе с генеральным секретарём и в составе делегации три заместителя генерального секретаря. Они встречаются с Лавровым, Матвиенко", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России".
https://ria.ru/20220827/lavrov-1812557912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, валентина матвиенко, рамазан абдулатипов, россия, москва, организация исламского сотрудничества, совет федерации рф, в мире
Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Рамазан Абдулатипов, Россия, Москва, Организация исламского сотрудничества, Совет Федерации РФ, В мире
17:12 21.10.2022 (обновлено: 17:25 21.10.2022)
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества
Постпред при ОИС Абдулатипов: в Россию приедет делегация организации во главе с генсеком