Рейтинг@Mail.ru
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/ois-1825746224.html
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 21.10.2022
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества
Делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генсеком приедет в РФ 23 октября, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:12
2022-10-21T17:25
сергей лавров
валентина матвиенко
рамазан абдулатипов
россия
москва
организация исламского сотрудничества
совет федерации рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792246805_0:62:1170:720_1920x0_80_0_0_1a2c1054d29da84807cd19c5c80107d9.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генсеком приедет в РФ 23 октября, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заявил постпред РФ при организации Рамазан Абдулатипов."Крупная делегация Организации исламского сотрудничества приезжает 23 числа в Москву во главе с генеральным секретарём и в составе делегации три заместителя генерального секретаря. Они встречаются с Лавровым, Матвиенко", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России".
https://ria.ru/20220827/lavrov-1812557912.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792246805_66:0:1106:780_1920x0_80_0_0_2b4ae8c103278b8d20022f70b0c21e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, валентина матвиенко, рамазан абдулатипов, россия, москва, организация исламского сотрудничества, совет федерации рф, в мире
Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Рамазан Абдулатипов, Россия, Москва, Организация исламского сотрудничества, Совет Федерации РФ, В мире
17:12 21.10.2022 (обновлено: 17:25 21.10.2022)
 
В Россию приедет делегация Организации исламского сотрудничества

Постпред при ОИС Абдулатипов: в Россию приедет делегация организации во главе с генсеком

© Фото : МИД РоссииГенеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха и Сергей Лавров во время встречи
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха и Сергей Лавров во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : МИД России
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха и Сергей Лавров во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генсеком приедет в РФ 23 октября, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заявил постпред РФ при организации Рамазан Абдулатипов.
"Крупная делегация Организации исламского сотрудничества приезжает 23 числа в Москву во главе с генеральным секретарём и в составе делегации три заместителя генерального секретаря. Они встречаются с Лавровым, Матвиенко", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 16:12
Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровВалентина МатвиенкоРамазан АбдулатиповРоссияМоскваОрганизация исламского сотрудничестваСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала