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Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825744675.html
Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк
Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк
Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:08
2022-10-21T17:08
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.50 мск и 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.15 мск по Петровскому району - три снаряда того же калибра.Кроме того, в 15.25 мск украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221021/ukraina-1825695846.html
донецк
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донецк, в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
17:08 21.10.2022
 
Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полтора часа выпустили по Донецку 13 снарядов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 14.50 мск и 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.15 мск по Петровскому району - три снаряда того же калибра.
Кроме того, в 15.25 мск украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 15:23Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях страны
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
1 из 12

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

Разрушенное здание в окрестностях Энергодара
2 из 12

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Разрушения в окрестностях Энергодара.

Разрушенная территория в окрестностях Энергодара
3 из 12

Разрушения в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
4 из 12

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

Разрушенные дома в частном секторе в окрестностях Энергодара
5 из 12

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

Табличка Опасно мины! у входа на территорию яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
6 из 12

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

Бойцы Росгвардии в Энергодаре
8 из 12

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

Разрушения внутри здания на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
10 из 12

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

Поврежденные яхты на территории яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
11 из 12

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.
12 из 12

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Разрушения в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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