https://ria.ru/20221021/obstrel-1825744675.html

Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк

Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк

Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:08

2022-10-21T17:08

2022-10-21T17:08

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.50 мск и 16.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.15 мск по Петровскому району - три снаряда того же калибра.Кроме того, в 15.25 мск украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221021/ukraina-1825695846.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато