Украинские войска полтора часа обстреливали Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полтора часа выпустили по Донецку 13 снарядов
Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.
Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.
По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.
По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.
Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.
Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.
Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.
Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.
Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.
Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.
Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.
Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.
Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.
Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.
Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.
На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.
На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.
Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.
Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.
Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.
По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.
Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.
Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.
Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.
Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.
Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.
Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.
На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.
Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.