Рейтинг@Mail.ru
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221021/norvegiya-1825620118.html
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили - РИА Новости, 21.10.2022
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили
Четверо россиян, задержанных в северной норвежской провинции Нурланн за съемку с дрона, опустили на свободу, сообщила полиция. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:19
2022-10-21T13:36
в мире
норвегия
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576422236_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_16c025ecd006a28e2d154bed6a8defc1.jpg
МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Четверо россиян, задержанных в северной норвежской провинции Нурланн за съемку с дрона, опустили на свободу, сообщила полиция."Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу", — говорится в заявлении для прессы.Сообщается, что полиция отсмотрела снятые россиянами материалы и не обнаружила "ничего криминального". Адвокаты задержанных пока не знают, сняты ли обвинения с их клиентов полностью.За последнее время в общей сложности семь россиян задержаны за съемку с дронов, в том числе в провинции Трумс и Финнмарк. Среди них сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение, связанное с управлением беспилотником в период с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Россиянам запрещено использовать беспилотники в Норвегии после начала военной операции на Украине.
https://ria.ru/20221021/pomosch-1825562846.html
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576422236_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_403da5eca3124c57a9d98681712b427a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, новости - туризм
В мире, Норвегия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
12:19 21.10.2022 (обновлено: 13:36 21.10.2022)
 
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили

Четверых россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили из-под ареста

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Четверо россиян, задержанных в северной норвежской провинции Нурланн за съемку с дрона, опустили на свободу, сообщила полиция.
"Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу", — говорится в заявлении для прессы.
Сообщается, что полиция отсмотрела снятые россиянами материалы и не обнаружила "ничего криминального".
Адвокаты задержанных пока не знают, сняты ли обвинения с их клиентов полностью.
За последнее время в общей сложности семь россиян задержаны за съемку с дронов, в том числе в провинции Трумс и Финнмарк. Среди них сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение, связанное с управлением беспилотником в период с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
Россиянам запрещено использовать беспилотники в Норвегии после начала военной операции на Украине.
Андрей Якунин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:30
Задержанный в Норвегии Якунин получает консульскую помощь от Великобритании
 
ТуризмВ миреНорвегияРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала