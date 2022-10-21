https://ria.ru/20221021/norvegiya-1825620118.html
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили - РИА Новости, 21.10.2022
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили
Четверо россиян, задержанных в северной норвежской провинции Нурланн за съемку с дрона, опустили на свободу, сообщила полиция. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:19
2022-10-21T12:19
2022-10-21T13:36
в мире
норвегия
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576422236_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_16c025ecd006a28e2d154bed6a8defc1.jpg
МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Четверо россиян, задержанных в северной норвежской провинции Нурланн за съемку с дрона, опустили на свободу, сообщила полиция."Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу", — говорится в заявлении для прессы.Сообщается, что полиция отсмотрела снятые россиянами материалы и не обнаружила "ничего криминального". Адвокаты задержанных пока не знают, сняты ли обвинения с их клиентов полностью.За последнее время в общей сложности семь россиян задержаны за съемку с дронов, в том числе в провинции Трумс и Финнмарк. Среди них сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение, связанное с управлением беспилотником в период с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Россиянам запрещено использовать беспилотники в Норвегии после начала военной операции на Украине.
https://ria.ru/20221021/pomosch-1825562846.html
норвегия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576422236_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_403da5eca3124c57a9d98681712b427a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, новости - туризм
В мире, Норвегия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
12:19 21.10.2022 (обновлено: 13:36 21.10.2022)
Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили
Четверых россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили из-под ареста