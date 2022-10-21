https://ria.ru/20221021/norvegiya-1825620118.html

Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили

Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили - РИА Новости, 21.10.2022

Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили

Четверо россиян, задержанных в северной норвежской провинции Нурланн за съемку с дрона, опустили на свободу, сообщила полиция. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:19

2022-10-21T12:19

2022-10-21T13:36

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МУРМАНСК, 21 окт — РИА Новости. Четверо россиян, задержанных в северной норвежской провинции Нурланн за съемку с дрона, опустили на свободу, сообщила полиция."Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу", — говорится в заявлении для прессы.Сообщается, что полиция отсмотрела снятые россиянами материалы и не обнаружила "ничего криминального". Адвокаты задержанных пока не знают, сняты ли обвинения с их клиентов полностью.За последнее время в общей сложности семь россиян задержаны за съемку с дронов, в том числе в провинции Трумс и Финнмарк. Среди них сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение, связанное с управлением беспилотником в период с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Россиянам запрещено использовать беспилотники в Норвегии после начала военной операции на Украине.

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Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, россия, новости - туризм