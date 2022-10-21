https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html

Миру угрожают не "ястребы", а некомпетентные идиоты

Миру угрожают не "ястребы", а некомпетентные идиоты - РИА Новости, 21.10.2022

Миру угрожают не "ястребы", а некомпетентные идиоты

Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра. Амбициозной британке хватило полтора месяца пребывания на Даунинг-стрит, чтобы превратиться в совершенно... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:04

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Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра. Амбициозной британке хватило полтора месяца пребывания на Даунинг-стрит, чтобы превратиться в совершенно токсичную и неприемлемую для всех фигуру.Однако главная проблема для Соединенного Королевства в том, что претенденты на замену Трасс немногим лучше. Дошло до того, что некоторые рассматривают возвращение на должность главы правительства Бориса Джонсона, которого всей страной выпихивали с поста всего пару месяцев назад. Хотя больше шансов все-таки у главного соперника Трасс на недавних партийных выборах — Риши Сунака, которого тоже очень старательно топили.В России вся эта политическая чехарда в Британии обычно рассматривается либо как анекдот (в том же контексте, что и ляпы Джо Байдена), либо с равнодушием, поскольку от перемены мест слагаемых сумма не изменяется и рассчитывать на изменение радикально русофобской политики Лондона не приходится, кто бы там ни командовал.Однако у всей этой ситуации есть еще один — тревожный и даже откровенно угрожающий — аспект, который обычно не попадает в фокус внимания.Речь идет о том, что деградировавшее, некомпетентное и просто неумное государственное руководство великой (и ядерной) державы куда опаснее для мира, чем умное, опытное и высокопрофессиональное, даже если оно при этом крайне агрессивное в достижении поставленных целей.Умный опытный профессионал понимает ответственность, лежащую на его плечах, способен прогнозировать последствия собственных решений и осознает точки невозврата в реализации выбранной политики.Ведь почему посыпалось правительство Лиз Трасс? Да потому что в непростой социально-экономической ситуации для ее улучшения они анонсировали такую стратегию действий, что та окончательно пустила под откос национальную финансовую систему. Экономисты рвут волосы на голове, не понимая, почему правительство ни с кем не проконсультировалось, придумывая данный план. Сейчас Лондон экстренными мерами пытается все отыграть назад и запихать зубную пасту обратно в тюбик, но получается откровенно плохо.В других западных государствах ситуация не лучше. Элиты континентальной Европы (за редкими исключениями вроде Венгрии) просто сдали национальный суверенитет Штатам и рушат социально-экономические системы своих стран.Однако и в самих США все очень непросто.Джо Байден тут снова заявил, что "сделал все, что в его силах, чтобы снизить цены на бензин", и в очередной раз обвинил в бедах страны зловещего "Влада" Путина. А опросы показывают, что американцы просто не верят навязываемой им властью повестке. При этом нынешняя администрация настолько раздражает всех, что ее начали критиковать даже либеральные столпы вроде The New York Times. Ну а Демократическая партия в целом — в трауре, поскольку после летнего улучшения ее рейтингов вновь пошло снижение и социологи прогнозируют ей провал на важнейших промежуточных выборах. То есть у демократов были на руках определенные козыри, но они их разыграли неправильно, результатом чего для них может стать электоральная катастрофа через три недели.Тут можно было бы сказать: ну так это ведь хорошо — Запад пожирает сам себя, тем самым упрощая остальному миру задачу переформатирования глобальной системы.В этой точке зрения есть определенная сермяга, вот только "побочные эффекты" в данной ситуации слишком серьезные и угрожающие, чтобы от них можно было легко отмахнуться.В настоящий момент Запад (в первую очередь США и та же Британия) в отношениях с геополитическими конкурентами и противниками придерживается стратегии "давим до тех пор, пока не сломаются". Его политика на Украине служит тому ярчайшим примером.Причем в теории все вроде делается по уму, в соответствии с обкатанными столетиями практиками: вовлеки Россию в затяжной конфликт, активно поддерживай ее противников, но формально оставайся в стороне — чтобы Москва увязла в истощающей ее военной кампании и можно было воспользоваться ее ослаблением.Вот только практическое исполнение старинной технологии на этот раз поражает своими огрехами и вопиющей безответственностью лиц, принимающих решения. Хуже того, ситуация ныне такова, что зачастую вообще неизвестно, кто на самом деле принимает эти самые решения.Результаты налицо.С одной стороны, западный мир активно стреляет себе в ногу и другие части тела: сначала введя против России непродуманные санкции, которые сильнее всего ударили по нему самому, а теперь пытаясь неумело разгрести собственноручно навороченное. А с другой — он продолжает взвинчивать военную эскалацию, усиливая собственное вовлечение в конфликт, — в надежде, что это все-таки поспособствует достижению поставленных целей.Звучащие здравые голоса, которые указывают, что ну не сработала эта стратегия в отношении России — надо продумывать другую, игнорируются. Причем отдельные представители западного же истеблишмента, западных контрэлит уже в полный голос кричат: Россия — ядерная держава, провоцируя ее, вы ведете дело к глобальной атомной войне. И они правы: в любом геополитическом противостоянии есть точка невозврата, когда гибридная природа конфликта окончательно растворяется в эскалации и враждующие державы оказываются перед неизбежностью прямого военного столкновения.Только на этот раз — впервые в истории человечества — друг другу противостоят государства, способные уничтожить мировую цивилизацию.Однако со стороны Запада решения принимают люди, в чьем уме, квалификации, ответственности — а местами и просто вменяемости — имеются серьезные сомнения. Люди, которые действуют по лекалам, полученным в наследство от предшественников, а когда реальность отказывается форматироваться под нужный им результат, считают, что нужно просто надавить посильнее, — и все получится.А этим "посильнее" они могут счесть все что угодно — от диверсии на "Северных потоках" и теракта на Крымском мосту до подрыва Каховской ГЭС и организации ядерной провокации.

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/trass-1825481066.html

https://ria.ru/20221020/politika-1825441877.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/bayden-1825413056.html

https://ria.ru/20221019/es-1825229314.html

https://ria.ru/20221019/zakharova-1825024437.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/posol-1825380811.html

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авторы, россия, лондон, лиз трасс, джо байден, борис джонсон, сша, северный поток, отставка трасс с поста премьера британии