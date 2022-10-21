https://ria.ru/20221021/most-1825695583.html

В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост

В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост - РИА Новости, 21.10.2022

В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост

Мост на автодороге Новоспасск – Инокентьевка в Приамурье, предварительно, разрушился под весом проезжавшего по нему грузовика, сообщает министерство транспорта... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:22

2022-10-21T15:22

2022-10-21T15:22

происшествия

амурская область

архаринский район

гибдд мвд рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Мост на автодороге Новоспасск – Инокентьевка в Приамурье, предварительно, разрушился под весом проезжавшего по нему грузовика, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области."Сегодня, 21 октября, в Архаринском районе на 31 км автомобильной дороги Новоспасск - Инокентьевка в момент прохождения транспортного средства произошло разрушение мостового сооружения", - говорится в сообщении.По предварительной информации, к разрушению привело превышение допустимых нагрузок при движении по мостовому сооружению. Окончательную причину назовет комиссия после обследования сооружения, уточняют в ведомстве.В происшествии люди не пострадали. Проезд на участке закрыт. Оповещены ГИБДД и ЕДДС. Установлены все необходимые информационные знаки. Для автомобилей действует альтернативный объезд через село Домикан и посёлок Архара.

https://ria.ru/20221021/avtobus-1825684769.html

амурская область

архаринский район

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происшествия, амурская область, архаринский район, гибдд мвд рф