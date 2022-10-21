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В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост - РИА Новости, 21.10.2022
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В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост
В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост - РИА Новости, 21.10.2022
В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост
Мост на автодороге Новоспасск – Инокентьевка в Приамурье, предварительно, разрушился под весом проезжавшего по нему грузовика, сообщает министерство транспорта... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:22
2022-10-21T15:22
происшествия
амурская область
архаринский район
гибдд мвд рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Мост на автодороге Новоспасск – Инокентьевка в Приамурье, предварительно, разрушился под весом проезжавшего по нему грузовика, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области."Сегодня, 21 октября, в Архаринском районе на 31 км автомобильной дороги Новоспасск - Инокентьевка в момент прохождения транспортного средства произошло разрушение мостового сооружения", - говорится в сообщении.По предварительной информации, к разрушению привело превышение допустимых нагрузок при движении по мостовому сооружению. Окончательную причину назовет комиссия после обследования сооружения, уточняют в ведомстве.В происшествии люди не пострадали. Проезд на участке закрыт. Оповещены ГИБДД и ЕДДС. Установлены все необходимые информационные знаки. Для автомобилей действует альтернативный объезд через село Домикан и посёлок Архара.
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амурская область
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происшествия, амурская область, архаринский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Амурская область, Архаринский район, ГИБДД МВД РФ
15:22 21.10.2022
 
В Приамурье под тяжестью грузовика разрушился мост

В Приамурье на дороге Новоспасск – Инокентьевка под тяжестью грузовика разрушился мост

© Depositphotos.com / vileviГрузовик перед складским помещением
Грузовик перед складским помещением - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Depositphotos.com / vilevi
Грузовик перед складским помещением. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Мост на автодороге Новоспасск – Инокентьевка в Приамурье, предварительно, разрушился под весом проезжавшего по нему грузовика, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Сегодня, 21 октября, в Архаринском районе на 31 км автомобильной дороги Новоспасск - Инокентьевка в момент прохождения транспортного средства произошло разрушение мостового сооружения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, к разрушению привело превышение допустимых нагрузок при движении по мостовому сооружению. Окончательную причину назовет комиссия после обследования сооружения, уточняют в ведомстве.
В происшествии люди не пострадали. Проезд на участке закрыт. Оповещены ГИБДД и ЕДДС. Установлены все необходимые информационные знаки. Для автомобилей действует альтернативный объезд через село Домикан и посёлок Архара.
Рейсовый автобус, следующий по маршруту Снежногорск – Мурманск, опрокинулся при съезде в кювет - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
14:57
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ПроисшествияАмурская областьАрхаринский районГИБДД МВД РФ
 
 
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